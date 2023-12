A circulação no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na curva da Praça São Vicente, sentido Rio de Janeiro, foi fechada, na manhã desta sexta-feira (22/12), para a operação de remoção de uma carreta carregada com 27 toneladas de carvão mineral, que tombou nesta madrugada.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o veículo invadiu a pista contrária, no sentido Rio de Janeiro, onde a carga ficou espalhada. Além do carvão na pista, o caminhão atingiu dois postes. Também houve vazamento de óleo na pista. Ninguém se feriu.

No momento, equipes seguem limpando o local e não há previsão para liberação da pista sentido Rio de Janeiro. Segundo a BHTrans, uma faixa sentido Vitória também está interditada.

O trânsito segue caótico no local, com congestionamento nos dois sentidos do Anel. Devido ao acidente, as avenidas Tancredo Neves, Itaú, Abílio Machado e Ivaí apresentam retenção. Para os motoristas, a recomendação é evitar a região.