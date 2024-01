O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) já iniciou a perícia no helicóptero da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que precisou fazer um pouso forçado na avenida Teresa Cristina, região Oeste de Belo Horizonte, quando atendia um acidente no Anel Rodoviário, na última segunda-feira (8/1).

Segundo informou a PRF, o trabalho investigativo começou ontem. A aeronave estava em situação documental regular e foi fabricada em 2021.

Em nota, o Cenipa disse que “a conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade de cada ocorrência e, ainda, da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes”. O helicóptero está em um hangar do aeroporto da Pampulha.

O incidente aconteceu no início da tarde de segunda-feira. A aeronave foi acionada para auxiliar no resgate de uma das vítimas de um grave acidente envolvendo cinco caminhões no Anel Rodoviário de BH, altura do Bairro Betânia, na região Oeste da capital. De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois veículos tombaram e pelo menos três pessoas ficaram feridas.

Ao decolar, de acordo com a PRF, o helicóptero sofreu uma “perda súbita de rotação” e precisou fazer um pouso de emergência. Estavam a bordo três tripulantes da PRF, dois socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a vítima do acidente. Não houve feridos.