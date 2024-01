Dois homens, cujas idades não foram divulgadas, morreram em um grave acidente na manhã desta quarta-feira (10) na BR-050, na região do Triângulo Mineiro.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente envolveu uma carreta, um veículo de passeio e uma moto, no altura do KM 151, sentido Uberlândia. As vítimas seriam o caminhoneiro e o motociclista. Eles morreram ainda no local.

No carro estavam cinco pessoas, que não precisaram de atendimento médico.

A dinâmica do acidente não foi informada. A perícia da Polícia Civil esteve no local, que ficou sob responsabilidade da concessionária.