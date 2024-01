Um motociclista, de 59 anos, ficou gravemente ferido ao bater na traseira de uma carreta na BR-381, próximo ao bairro Jardim Vitória, região Nordeste de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (10).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta de 06:30, no sentido Vitória (ES). A carreta estava parada no acostamento quando houve o acidente.

O homem foi socorrido pelos militares com fraturas nas duas pernas e traumatismo craniano. O estado é considerado grave.

O helicóptero Arcanjo foi acionado e conduziu a vítima para o Hospital João XXIII. A rodovia ficou interditada durante o atendimento.