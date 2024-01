No cortejo final, uma bandeira do Brasil cobriu o caixão. Sargento Dias era tratado como um herói por toda a Polícia Militar (PM)

Com honras militares, foi sepultado, por volta das 18h desta terça-feira (9/1), no Cemitério Bosque da Esperança, o corpo do sargento Roger Dias da Cunha, que morreu aos 29 anos, em consequência de dois tiros deferidos por Welbert de Souza Fagundes, de 25, beneficiado pela saidinha de Natal e que não retornou ao presídio. Ao ser alcançado pelo policial durante uma fuga, Welbert desferiu dois tiros na cabeça do militar. O cemitério esteve lotado, desde o início do velório, às 13h. Confira as imagens registradas pela reportagem: