Crime aconteceu no bairro Chacara Santa Terezinha, em Contagem

A Polícia Militar procura por um homem, de 23 anos de idade, suspeito de matar a facadas a namorada, de 18, na madrugada desta quarta-feira (10). O crime ocorreu no bairro Chácara Santa Terezinha, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações da polícia, o suspeito estava sob efeito de drogas e esfaqueou a vítima várias vezes no apartamento em que moravam. O filho do casal, que não teve a idade divulgada, também estava na residência na hora do crime.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a mulher, atingida diversas vezes, foi encontrada muito ensanguentada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas ela morreu ainda no local. O homem ainda chegou a levar a criança para a casa de familiares antes de fugir no sentido da BR-040.

Leia: Justiça determina regressão para regime fechado de homem que executou PM em BH

Os policiais estiveram na casa dos pais do suspeito, onde não o encontraram. Eles seguem nas buscas. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.