Um homem, de 21 anos de idade, foi executado a tiros na noite dessa terça-feira (9/1) no bairro Átila de Paiva, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Ele foi atingido por onze disparos.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima era conhecida na região como “Sub Zero” e tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Em 2023, ele andava com um comparsa apelidado de “Superman”, que foi assassinado devido a uma disputa com uma gangue rival da Vila Joana D’Arc.

Desde o homicídio, o rapaz foi visto poucas vezes na região e, quando era encontrado, estava sempre em uma pista de skate.

Na noite de ontem, a vítima estava bebendo em uma padaria e iria para a pista quando foi surpreendida por dois homens, que fizeram os disparos e fugiram sentido Vila Joana D’Arc.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o rapaz já sem vida. A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que ele foi atingido onze vezes. A munição é de uma arma calibre 380. Quatro perfurações foram na cabeça, quatro no braço direito, dois no braço esquerdo e um no pescoço.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) pelo rabecão.

Câmeras de segurança flagraram o momento do crime. Os militares procuraram pelos assassinos, mas ninguém foi preso até o momento.