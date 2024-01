Duas camas elásticas ficaram destruídas com o incêndio

Um incêndio foi registrado em uma hamburgueria, na madrugada desta quarta-feira (10/1), em Bom Despacho, no Centro-Oeste de Minas, após a explosão do padrão de energia elétrica. A suspeita é de incêndio criminoso. O suspeito teria usado um artefato para provocar a explosão.

O fogo se alastrou para um espaço onde ficam brinquedos - uma área, tipo um playground. As camas elásticas ficaram destruídas. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas antes que se alastrasse para a parte interna do imóvel.

Leia mais: Homem mata namorada e entrega filho para família antes de fugir





Incêndio criminoso

Conforme os bombeiros, há suspeita de que alguém tenha alterado as câmeras de segurança da entrada da hamburgueria. Além disso, havia sinais de arrombamento em uma das portas de entrada e também de danificação na caixa de alarme para desativá-lo.

A Polícia Militar também foi acionada. Por enquanto, nenhum suspeito foi identificado.

Os proprietários e a equipe da empresa de segurança irão revisar as filmagens para verificar se as câmeras gravaram a ação do criminoso.