O muro do teatro mais antigo das Américas, a Casa da Ópera de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, sofreu atos de vandalismo nessa segunda-feira (8/1). Uma câmera de vídeo instalada na Travessa da Aieira, local onde fica o muro do teatro, também foi destruída. Imagens feitas por um morador mostram um homem destruindo o equipamento de segurança e arrancando os fios de lâmpadas que iluminam o beco.



De acordo com um morador que não quis se identificar, as ações de vandalismo têm sido recorrentes porque o local oferece condições. Ela afirma que os atos acontecem durante a madrugada e são praticados por moradores em situação de rua.



“A travessa da Aieira é um pequeno beco que liga a rua Direita ao Teatro Casa da Ópera, é um beco estreito e com pouca iluminação, um morador que mora na ladeira instalou as lâmpadas por conta própria para iluminar o charmoso e perigoso lugar”.

O morador afirma que a cidade tem como tradição acolher os moradores em situação de rua, mas que de dois anos para cá, o número tem aumentado e os novos moradores em situação de rua têm vindo de regiões distantes da cidade histórica e são mais agressivos.“Esse grupo que chegou em Ouro Preto arranca as pedras dos muros da rua e joga um contra o outro. Eles são usuários de drogas e se aglomeram na rodoviária da cidade. Durante à noite e madrugada, saem pelas ruas de Ouro Preto e têm destruído o patrimônio, dessa vez, arrancaram as pedras do muro da Casa da Ópera”.

O morador conta que já ligou para a Polícia Militar em três momentos distintos pedindo abordagem policial na Travessa da Aieira, mas segundo ele, nunca obteve êxito.



“A PM nunca foi ao local, não faço um Boletim de Ocorrência (B.O.) porque quero manter minha identificação preservada por temer retaliações”.





Destruição de bem tombado





O morador também relata que não há a presença da Polícia Militar nem da Guarda Municipal de Ouro Preto passando pelo beco.“Eles atuam na rua Direita, na Praça Tiradentes e na rua Coronel Alves, mas esquecem do beco”.



O Teatro Municipal de Ouro Preto, mais conhecido como Casa da Ópera de Vila Rica, passou por uma profunda reforma e em dezembro de 2023 foi reaberto ao público.



O teatro mais antigo em funcionamento nas Américas foi construído em 1769 por João de Souza Lisboa e inaugurado em 6 de junho de 1770, no aniversário do Rei Dom José I, alcançando, assim, mais de 250 anos de história.



A Lei de crimes ambientais que auxilia na proteção do patrimônio tombado considera que destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico têm punição de detenção de seis meses a dois anos, e multa.





O que dizem as autoridades





De acordo com o comandante da Guarda Municipal de Ouro Preto, Jonathan Marotta, um Centro de Controle Operacional da Guarda Civil Municipal, responsável pela operação e captação das imagens obtidas por meio de câmeras de vigilância pública, foi criado recentemente.



Segundo Marotta, ainda não há câmeras públicas instaladas na Travessa da Aieira, no entanto, as câmeras próximas podem auxiliar a Polícia Civil a achar os autores do vandalismo. O comandante aponta que existem câmeras instaladas na rua Conde de Bobadela, conhecida como rua Direita e na Praça Tiradentes, e que ambas também podem indicar pessoas em atitudes suspeitas.



O comandante ressalta, ainda, que a prefeitura tem previsão para a nomeação imediata de 30 agentes que irão atuar na Guarda Municipal.

Sobre a dificuldade no atendimento do disque 190, relatada pela moradora, a Polícia Militar disse que a corporação atende chamadas 24 horas por dia. "A depender do horário da solicitação do atendimento e da gravidade da situação, há a possibilidade de o atendimento não ser imediato, devido à quantidade de demanda e disponibilidade de recursos".

Ainda de acordo com a Polícia Militar, há patrulhamento em todos os lugares abrangidos pela área do Batalhão, porém prioriza os locais, a depender dos recursos lançados no turno, bem como as estratégias de segurança pública.

Sobre ações de prevenção ao vandalismo e aos furtos, a PM afirma que realiza o monitoramento dos principais autores contumazes nos delitos, além de promover o patrulhamento preventivo. Também realiza reuniões comunitárias a fim de tentar, em conjunto com a comunidade, melhorias nas ações.