O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta sexta-feira (22/12) o recorte étnico-racial do Censo de 2022. A pesquisa revela um Brasil com mais da metade da população brasileira se declarando como preta ou parda. Em Minas Gerais, a predominância se repete. Os dados também permitem saber a distribuição populacional pelo mesmo recorte em cada cidade do estado.

No cômputo geral, Minas Gerais tem 41,1% de sua população autodeclarada branca; 11,8% declarada preta; 46,8% como parda; 0,2% como amarela; e 0,2 como indígena.

10 cidades com maior percentual de população branca de Minas

Tocos do Moji - 85,7% Virgínia - 84,2% São João da Mata - 83,3% Dom Viçoso - 82,4% Bueno Brandão - 81,1% Natércia - 79,6% Conceição das Pedras - 79,2% Cachoeira de Minas - 79,2% Gonçalves - 79,2% Passa Quatro - 79,1%



10 cidades com maior percentual de população preta de Minas

Verdelândia - 29,0% Senador Cortes - 28,4% Chapada do Norte - 27,6% Volta Grande - 27,4 % Matias Cardoso - 26,5% Santa Maria de Itabira - 25,8% Além Paraíba - 25,4% Belmiro Braga - 25,2% Amparo do Serra - 25,1% Oratórios - 24,6%



10 cidades com maior percentual de população preta e parda de Minas