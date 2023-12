A irmandade da Santa Casa de Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, publicou nas redes sociais da instituição uma nota de repúdio contra o interesse da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) em abrir um hospital universitário em Conselheiro Lafaiete, também na região Central de Minas Gerais e a 54 km de distância do campus do Cruzeiro, onde são ministradas as aulas do curso de medicina.



A nota de repúdio, publicada nesta terça-feira (19/12), foi assinada por 50 médicos da Santa Casa, após a UFOP anunciar interesse de que o Hospital Regional de Conselheiro Lafaiete se torne um hospital escola. O encontro entre a reitora da UFOP, Claudia Marliére, com a diretora de Desenvolvimento da Rede de Instituições Federais de Educação Superior (MEC/Defis), Tânia Mara, e com os representantes do governo de Minas foi um passo para a apresentação da proposta.

No encontro, a UFOP destacou que pretende que a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) seja a gestora do hospital e marcou uma reunião para janeiro de 2024 para ter o posicionamento da EBSERH e do Ministério da Educação.

Fora das negociações, a Santa Casa de Ouro Preto afirma que a comunidade ouro-pretana e os moradores das outras cidades da região dos inconfidentes, como Mariana e Itabirito, serão os mais prejudicados.



De acordo com a nota, a Santa Casa de Ouro Preto sempre pleiteou o título de Hospital de Ensino e já tinha como prática receber estudantes do curso de medicina, sendo que muitos deles atuam na Santa Casa como médicos assistentes, em diferentes equipes. Para a instituição, seria natural que ela se tornasse o hospital escola da UFOP justamente pela relação entre os setores e por estar próxima à universidade.



A instituição ressalta que em 2013 e em 2018 compôs delegações, formadas por membros da Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto e políticos da região, que se dirigiram à sede do governo, em Brasília, e levaram o interesse para o Ministério da Saúde.



A instituição ainda afirma que a própria reitoria da UFOP participou desse processo e a Universidade criou múltiplas comissões cujo foco era transformar a Santa Casa em hospital de ensino, mas as investidas nunca foram concluídas.



Para a Santa Casa, o impacto será negativo, uma vez que, com a saída do hospital universitário de Ouro Preto, vai implicar a fuga de investimentos na área da saúde, que seriam aplicados na Santa Casa enquanto hospital de ensino. Esses recursos significariam mais qualidade de atendimento para todos os que fazem uso dos serviços prestados pela instituição.



A Irmandade da Santa Casa de Ouro Preto finaliza a nota afirmando que o hospital em Conselheiro Lafaiete deveria ser objeto de preocupação da UFOP e do curso de medicina.



Procurada pela reportagem, a UFOP ainda não se manifestou.