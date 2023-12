O Teatro Municipal de Ouro Preto, mais conhecido como Casa da Ópera de Vila Rica, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, será reaberto nesta sexta-feira (15/12) e inicia a retomada de apresentações.

Para restaurar os elementos arquitetônicos e artísticos do mais antigo teatro em funcionamento das Américas, inaugurado em 1770, foram gastos aproximadamente R$ 800 mil.

O secretário de Cultura e Turismo de Ouro Preto, Flavio Malta, conta que as obras de restauração começaram em outubro de 2022 e todas as características originais do prédio histórico mantiveram a integralidade.

Malta destaca a vinda de uma madeira que só é encontrada no estado do Pará para servir de sustentação do telhado.

“Só esse importante elemento levou 100 dias para chegar em Ouro Preto devido ao tamanho e à logística”.

Além da restauração do telhado, foi instalada uma manta impermeabilizante para evitar infiltrações provenientes das chuvas e após essa selagem, o teatro passou por uma reforma completa na parte interna e externa.

Foram incluídos no projeto, pelas mãos do historiador Aldo Araújo, a restauração da pintura da boca de cena, que também é original do século XVIII.

A boca de cena envolve, também, as cortinas que passaram por um processo de higienização, o sistema de movimentação das cortinas e das bambolinas.

Na fachada da Casa da Ópera houve a recomposição dos elementos de pau-a-pique.Em relação à segurança, o secretário de Cultura e Turismo destaca que todo o sistema elétrico foi todo revisado e foi feito um novo sistema de combate a incêndio.

"A entrega da Casa da Ópera de Ouro Preto é importante não só para Minas Gerais, mas para o cenário cultural brasileiro. Todos os elementos restaurados favorecem para que o incentivo à cultura de Ouro Preto tenha o seu espaço".

Reabertura festiva

Aproveitando as festividades do Natal de Luz e História de Ouro Preto 2023, a reabertura do teatro acontece nesta sexta-feira (15), e será realizada, às 20h, a cerimônia de entrega das obras de restauro do Teatro Casa da Ópera.

Na sequência, às 21h, o grupo Maria Cutia ocupa o palco com o espetáculo “Auto da Compadecida”, com direção de Gabriel Vilella.

Por fim, a projeção mapeada “Teatro Mais Antigo das Américas” na fachada do local encerra a programação do primeiro dia de atividades.

No sábado e domingo os visitantes poderão visitar gratuitamente atrações como o 2º Encontro de Corais de Ouro Preto, com repertório de missas natalinas compostas ainda no século XVIII, e o espetáculo infantil O Baile do Menino Deus, com temática natalina.

Casa da Ópera de Vila Rica

A Casa da Ópera de Vila Rica, Teatro Municipal de Ouro Preto, é o mais antigo teatro em funcionamento das Américas. Foi construído em 1769 por João de Souza Lisboa e inaugurado em 6 de junho de 1770, no aniversário do Rei Dom José I, alcançando assim mais de 250 anos de história.

O teatro foi inaugurado com uma opereta escrita pelo poeta Cláudio Manuel da Costa, que tinha como tema a glória do monarca português. A opereta foi encenada por atores amadores da então Vila Rica, que se apresentavam nas peças de teatro locais.

Em sua concepção o teatro servia, como o nome indica, para abrigar óperas: obras teatrais que utilizem canções como a principal ferramenta narrativa da época. Com fachada singular, a Casa da Ópera possui espessas paredes de pedra e frontão triangular detalhado por elementos simbólicos esculpidos em pedra.

O hall de entrada serve, até hoje, como uma introdução espetacular do espaço extenso interno da estrutura: três pisos distintos, nos quais se distribuem plateia, camarotes, frisas e galerias, totalizando 300 lugares.