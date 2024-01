A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) divulgou as fotos de três detentos que fugiram do Presídio de Campos Gerais, no Sul de Minas, no último domingo (7/1).



Um quarto detento, que também estava entre os fugitivos, foi recapturado na madrugada de segunda-feira (8/1) pela própria polícia penal. Neylor Antônio Rabelo, de 30 anos, foi localizado na casa da mãe.

Conforme a pasta, estão foragidos Júnio Carvalho Ramiro, de 29 anos, Washington Américo de Castro, de 32, e Igor da Silva Miquelino, de 26. Eles conseguiram escapar do sistema prisional por volta das 20h.

Leia também: Apartamento de policial civil é invadido no Gutierrez



“A unidade prisional lavrou o Registro de Evento de Defesa Social (Reds) e abriu um procedimento interno para apurar administrativamente as circunstâncias do ocorrido”, disse a Sejusp, em nota, acrescentando que as polícias Militar e Civil também foram acionadas para dar apoio às buscas.



A população pode contribuir com informações sobre o paradeiro dos foragidos por meio de denúncias anônimas ao Disque Denúncia (181). Os crimes cometidos por eles não foram divulgados.