O vendaval registrado nesta quarta-feira (10/1), em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais, arrancou toda a estrutura metálica do Parque de Exposições, localizado na área onde são realizados shows. Com a força do vento, a estrutura foi arremessada para o lado de fora, atravessando o muro, atingido carros e bloqueando o trecho da Avenida Paraná.





Pelo menos três carros ficaram presos embaixo da estrutura. Três pessoas foram resgatadas com ferimentos leves, receberam os primeiros socorros do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para hospitais da cidade.

Até a publicação dessa matéria, outras vítimas ainda aguardavam para serem retiradas. O local estava energizado, e a Cemig trabalha para possibilitar o resgate.

Além da estrutura, houve quedas de árvores. Postes de energia elétrica e a fiação foram atingidos, interrompendo o serviço. A Avenida Paraná, na altura do Parque de Exposições, próximo ao trevo da BR-494, ficou interditada.





Danos e prejuízos

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Túlio Gontijo, ainda não há um balanço dos danos e prejuízos. A equipe aguarda a conclusão do trabalho do Corpo de Bombeiros que atuou no resgate das vítimas.





A reportagem tentou contato com o Sindicato Rural - responsável pelo Parque de Exposições, porém, ainda não obteve retorno.

*Amanda Quintiliano especial para o EM