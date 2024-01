Mais uma vez, um imóvel da Zona Sul de Belo Horizonte, um apartamento, é alvo de ladrões, e num mesmo dia, na quarta-feira (10/1). Pela manhã, um apartamento de uma investigadora da Polícia Civil, no Bairro Gutierrez, foi invadido e diversos objetos de valor foram roubados. No final da tarde, criminosos entraram em um prédio no Bairro Santo Antônio, arrombaram a cobertura e furtaram, além de joias, um PlayStation, Alexa, relógios, bebidas alcoólicas e outros objetos de valor.

Nesse caso do Bairro Santo Antônio, os policiais conseguiram imagens da ação dos bandidos. Os vídeos mostram dois criminosos mexendo nos móveis e armários e separando objetos que foram furtados.

Os moradores não estavam em casa. Segundo a dona do apartamento, ela chegou em casa por volta das 18h e estranhou encontrar seu cachorro no primeiro andar, quando ele deveria estar na cobertura. Subiu, apressada, para o andar de casa e ao chegar lá, percebeu que uma grade, que separa dois ambientes, estava fora do lugar.

Apavorada, a mulher ligou para o marido, perguntando se ele tinha estado no local durante a tarde. A resposta foi negativa. Ela resolveu verificar os quartos e a sala e descobriu que tudo tinha sido remexido. Foi quando deu pela falta do que foi roubado.

Ela decidiu deixar o apartamento, não mexer em nada e chamar a PM. Ao chegar à portaria do prédio, viu uma viatura passando e chamou os policiais, que desceram e foram até o apartamento.

Na checagem das câmeras, viram os ladrões agindo. As imagens foram cedidas à PM, que está fazendo um levantamento dos suspeitos. Minutos antes do roubo, um entregador esteve no prédio, para fazer uma entrega no apartamento arrombado, no entanto, como não havia ninguém em casa, deixou a encomenda com um vizinho.

A Polícia Militar levanta a suspeita de que os ladrões possam ter entrado no prédio nesse momento, aproveitando a brecha deixada pelo entregador.