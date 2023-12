Câmeras de segurança do prédio flagraram ação do suspeito dentro do condomínio

Mais um caso de invasão a condomínio foi registrado em Belo Horizonte na madrugada desta sexta-feira (29/12). O crime aconteceu em um prédio da Avenida Arthur Bernardes, no bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul de BH.

Segundo o síndico do condomínio, o suspeito usou uma janela aberta para entrar no apartamento e roubar uma televisão. Câmeras de segurança flagram a ação do homem dentro do prédio.

Depois de pegar o aparelho, ele tenta sair pela garagem do prédio, mas não consegue abrir o portão. Nesse tempo, o alarme de segurança disparou, mas não impediu a ação do suspeito.

Ele, então, deixa a televisão na grade da lateral do condomínio, volta para o apartamento invadido e sai pela janela onde entrou. Já na rua, ele pega a televisão deixada na mureta e sai andando em direção à Barragem Santa Lúcia.

Durante a ação do homem, a moradora do apartamento, uma senhora que vive sozinha, estava dormindo e apenas ficou sabendo da invasão na manhã de hoje.

Ainda segundo o síndico, não é a primeira vez que o prédio é alvo de ladrões e que, por causa das ocorrências frequentes, a porta social e os portões da garagem do condomínio são reforçados.

“Na rua da entrada social do condomínio sempre tem alguém fazendo alguma coisa. No final do ano passado e início deste ano, houve muitos carros arrombados na rua. Era coisa de 15 minutos. Você parar o carro, voltar e o veículo estar revirado”.

Outros casos na mesma semana

Na véspera de Natal, nesse domingo (24/12), dois homens invadiram um condomínio no bairro Buritis, região Oeste da capital mineira. Na ocasião, os bandidos levaram meio milhão de reais que estava em um cofre dentro de um dos apartamentos.

Os ladrões foram flagrados por câmeras de segurança, que registraram a ação que ocorreu por volta das 21h. A Polícia Civil informou que deslocou a perícia ao local para coletar elementos que irão subsidiar a investigação, apurando as circunstâncias, motivação e autoria do crime.

Na terça-feira (26/12), dois ladrões invadiram um condomínio no bairro Serra, também na Região Centro-Sul da capital. Os criminosos conseguiram ter acesso às dependências internas do edifício destravando, de alguma maneira, o interfone do condomínio.



Segundo o boletim de ocorrência, os bandidos, já dentro do edifício, tentaram acessar os apartamentos, mas não conseguiram levar nada antes do alarme disparar. Os ladrões frustrados fugiram em um carro prata que estava estacionado na rua, próximo à portaria.

Samir Rodrigues Haddad, que é morador do condomínio há dez anos, relatou, com mais detalhes, a ação dos criminosos.

“Tem sido uma ação recorrente no nosso prédio. Há seis, sete meses, eles [ladrões] cortaram a cerca elétrica, pularam, cortaram o portão e entraram na garagem. Agora dessa vez, eles abriram o interfone, fizeram o contato de um fio e outro e abriram as duas portas. O portão de ferro e o de vidro”, explicou.

Samir disse à reportagem que essa foi a terceira vez em 2023 que ladrões invadem o condomínio, sem contar as tentativas de invasão que não foram bem sucedidas. Em agosto deste ano, segundo o morador, criminosos invadiram a garagem e levaram alguns pertences de dois carros que estavam abertos, incluindo o controle do portão eletrônico do prédio, que teve de ser trocado.