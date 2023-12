Um homem, de 40 anos, morreu em um acidente com caminhão na madrugada desta sexta-feira (29/12), na BR-251, na zona rural de Curral de Dentro, Norte de Minas.

O veículo carregado de bobinas de papel caiu de uma ribanceira de 20 metros de altura e parou em uma área instável à margem da pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e usou rapel para acessar o veículo. A cabine do caminhão ficou coberta por bobinas e por terra.

Depois de várias horas de trabalho com apoio de maquinários e utilizando técnicas de salvamento terrestre, os militares conseguiram chegar ao corpo do motorista.

Com o impacto do acidente, a vítima foi projetada da cabine e estava soterrada. A morte foi confirmada pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada. O corpo foi deixado aos cuidados da funerária do município.

A via ficou parcialmente fechada durante o trabalho dos bombeiros, que se estenderam até o início da manhã de hoje.

A dinâmica do acidente será investigada.