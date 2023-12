Como parte do Programa Centro de Todo Mundo da Prefeitura de Belo Horizonte, o Parque Municipal Américo Renné Giannetti, na região central da capital, vai receber novas atrações em 2024. Entre as novidades estão um espaço especial para crianças, uma parede de escalada, serviço de aluguel de bicicletas e triciclos e o já tradicional trenzinho.

A PBH pretende inaugurar as novidades já no primeiro trimestre de 2024. As empresas vencedoras do direito de exploração das atividades – que terá vigência de cinco anos – já assinaram contrato com a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica, gestora do espaço, e vão investir R$ 182 mil para implantar as atrações e as estruturas necessárias para a operação.

O serviço de aluguel de triciclos e bicicletas poderá atender até 70 pessoas por vez. O valor máximo de ingresso será de R$ 15/hora para as bicicletas e R$ 30/hora para os triciclos.

O espaço kids a ser implantado vai oferecer atrativos como cama elástica, piscina de bolinhas, castelinho inflável, corrida de obstáculos infláveis, custando até R$ 40 por hora de permanência.

A parede de escalada terá capacidade de atendimento de até 10 pessoas por vez e custará no máximo R$ 40 por hora de uso.

O circuito do trenzinho também vai continuar. Serão 40 pessoas por vez com ingressos custando até R$ 4,50.

Todas as atividades são gratuitas para a população de baixa renda inserida no Cadastro Único do Governo Federal.