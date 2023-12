Ainda não há respostas para a morte de uma criança de 11 meses, na madrugada desta quinta-feira (28/12), no município de Senador Cortes, na Zona da Mata. Num dos quartos da casa do Bairro Novo Horizonte, o bebê foi encontrado com os pés roxos e um pano na boca, já sem vida. A dúvida da Polícia Civil é se a morte foi causada por homicídio ou acidente.

Eram 7h desta quinta-feira (28/12), quando a mãe gritou. Rapidamente, a casa foi tomada pelos vizinhos. Ela contou aos policiais militares que lá chegaram que a rotina do filho era se alimentar por volta de 23h30. Era a última refeição do dia, como aconteceu na véspera. Depois disso, ele dormia a noite inteira e acordava somente entre 6h e 7h da manhã.

A mãe também disse ter acordado por volta de 6h, quando olhou o quarto. Segundo ela, o filho estava quieto, de lado, aparentando estar dormindo. Após isso, ela voltou a dormir.

Acordou novamente uma hora depois e estranhou o fato de a criança ainda dormir. Foi quando resolveu verificar no quarto, onde foi até o berço. O corpo estava de lado, como antes. Ela gritou por socorro.

Uma vizinha, a primeira a chegar, entrou no quarto e percebeu os pés roxos e o pano na boca, conhecido por “naninha” - complemento de um bichinho de criança, que tem apenas a cabeça, de cachorro, gato ou urso. A mãe estava nervosa e retirou o pano da boca da criança. Segundo a testemunha, a mãe teria dito que a criança se mexera.

A testemunha correu até o posto médico, que fica próximo, e pediu ajuda. Foi acompanhada até a casa por um médico e um enfermeiro. Ambos constataram que a criança já estava sem vida.

Uma equipe da perícia compareceu ao local e realizou os primeiros exames, encaminhando o corpo para o Instituto Médico Legal (IML) de Juiz de Fora. A Delegacia de Homicídios local investigará o caso. A polícia espera pela conclusão do laudo do exame de corpo de delito. As suspeitas são de que houve homicídio ou que a criança teria se asfixiado com o pano da “naninha”.