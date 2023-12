Uma criança de apenas dois anos morreu afogada nessa segunda-feira de Natal (25/12) em Monte Sião, na Região Sul de Minas Gerais.





Segundo a Polícia Militar (PMMG), a família da criança estava em uma confraternização familiar em um sítio. No começo da noite, então, a menina foi em direção à piscina, sem que ninguém notasse.





Quando a família sentiu a falta da criança, encontrou o corpo dela boiando na piscina. Os pais ainda tentaram manobras de ressuscitação, mas não conseguiram.





Eles levaram a criança para o hospital da cidade, mas a menina já chegou ao local morta. De acordo com o Boletim de Ocorrência, os funcionários do hospital tiveram que amparar a mãe da vítima, que entrou em estado de choque.





Criança de 7 anos morre afogada em Novorizonte





Em Novorizonte, no Norte de Minas, um menino de sete anos também morreu afogado nessa segunda-feira (25). De acordo com a PM, a vítima tinha paralisia cerebral, surdez e foi diagnosticada com transtorno do espectro autista.





Durante a festa de Natal feita pela família, também em um sítio, a criança entrou em um tanque, de 1,5 metro, e, não conseguindo sair, se afogou.





Uma viatura da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) ajudou no resgate do garoto até a chegada do Corpo de Bombeiros (CBMMG). No entanto, após 40 minutos de massagem cardíaca, a morte do menino foi confirmada.





A aeronave dos bombeiros foi acionada para fazer o transporte da vítima rapidamente para um hospital. No entanto, com a confirmação da morte, o veículo não foi usado.