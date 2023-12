Começou nesta terça-feira (26/12) e vai até 12 de janeiro de 2024, o período para confirmação de matrículas na rede estadual. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) reforça que só vão estar com vaga garantida nas escolas estaduais aqueles que fizerem essa validação dentro do prazo.

Por isso, a SEE/MG ressalta que é importante ficar atento e efetivar a matrícula para não ficar de fora do próximo ano letivo, que começa em fevereiro de 2024.

Para isso, pais, responsáveis ou os próprios alunos devem apresentar todos os documentos que constam na Resolução SEE nº 4.917/2023 e comprovar os dados informados no Cadastro Escolar 2024, feito por meio do Sistema Único de Cadastro e Encaminhamento para Matrícula (Sucem).

A confirmação da matrícula deve ser feita de forma presencial na secretaria da escola à qual o estudante foi encaminhado pelo Sucem. O resultado do cadastro escolar 2024 para confirmar a matrícula pode ser consultado no site da Secretaria.

Rede municipal

Já os estudantes que foram encaminhados para alguma escola da rede municipal de ensino, devem observar o calendário estabelecido por cada cidade e entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação para fazer a confirmação da matrícula.

Adesão ao sistema

Em todo o estado, 714 municípios aderiram ao Sucem. Ele é o sistema que indica as escolas estaduais e municipais mais próximas do endereço informado do candidato, de acordo com a etapa de ensino pretendida, durante o Cadastro Escolar.

Vagas remanescentes

Os estudantes que perderam o prazo de inscrição entre os meses de outubro e novembro poderão tentar uma vaga novamente, no período de 22 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024, pelo site da SEE/MG. Nas vagas excedentes, o encaminhamento será feito de acordo com a disponibilidade nas escolas da região ao endereço do estudante.