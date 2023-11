A faculdade Milton Campos vai realizar um painel para apresentar o programa Direito na Escola em Belo Horizonte e Região Metropolitana. A finalidade é promover o aprendizado de noções do Direito e cidadania a estudantes do ensino básico e superior. A iniciativa começa na próxima quarta-feira (29/11), às 14h, nas redes pública e privada de educação.

O painel “Terceiro Setor, Direito e Educação: Transformando o Brasil em um país cidadão com as próprias mãos” faz parte da programação da XXIV Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), e pela seccional de Minas Gerais (OAB-MG), que acontece dos dias 27 a 29 de novembro, no Expominas.

A iniciativa é um projeto piloto de extensão de mestrado da faculdade Milton Campos e deve ser ampliado para todos os cursos de graduação das Instituições de Ensino Superior que integram a Ânima Educação a nível nacional, como UniBH, Una e Faseh. O painel também contará com o apoio da Escola Brasileira de Direito (EBRADI).

O painel terá a participação da Gestora da Área de Ciências Jurídicas da Ânima Educação, Alessandra Mara de Freitas Silva; pela Presidente do Instituto Direito na Escola, embaixadora de Faculdade Milton Campos e EBRADI, coordenadora da atividade de extensão Direito na Escola e Presidente da Comissão Permanente do Terceiro Setor da OAB/MG, Isabella Leonel Cereda; pelo Fundador do Programa Direito na Escola e cocriador do curso de licenciatura para bacharéis em Direito, Lucas Andrade; e pelo Presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB Nacional, André Carvalho.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata