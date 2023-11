Uma carreta e uma moto se chocaram no Anel Rodoviário, na altura do km 536, no sentido Vitória, na descida próximo ao Bairro Betânia, na região Oeste de Belo Horizonte.

O acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (24/11). Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) fizeram o resgate de uma mulher, de 45 anos, que pilotava a motocicleta.

Ela foi encaminhada ao Hospital João XXIII e o estado de saúde não foi divulgado. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) informou que a faixa da esquerda que estava interditada.