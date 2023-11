A reportagem do Estado de Minas esteve no local e flagrou o veículo ainda dentro do supermercado

Um carro invadiu e quebrou a vidraça de um supermercado, na manhã desta sexta-feira (24/11), em Belo Horizonte. Em dia de Black Friday, o motorista perdeu o controle do veículo entrou no estabelecimento que fica dentro do Shopping Falls, no bairro Santa Lúcia, Região Centro-Sul da capital mineira.

O vídeo abaixo mostra que os vidros da loja e do veículo ficaram bastante danificados. Veja o momento em que o carro foi retirado da frente da loja:

A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a administração do shopping e foi informada que não houve nenhum ferido no acidente, apenas os prejuízos materiais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) não foi acionado para essa ocorrência.