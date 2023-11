A Black Friday acontece nesta sexta-feira (24/11) em todo Brasil e a população aproveita o momento para tentar comprar aquele produto que já está de olho há um tempo.

A reportagem do Estado de Minas foi às ruas de Belo Horizonte e o com o calorão, o sucesso de vendas são os ventiladores.

O garçom Benjamin Alexandre comprou um ventilador por R$ 279, quase 80 reais mais barato que estava.

“Eu nem gosto muito de ventilador. Eu e minha esposa temos rinite e sinusite, mas como o calor está demais, não tem jeito”, conta.

O vendedor de coco, Leonardo da Cruz, levou a família para fazer as compras e acabou levando um ventilador por R$ 219 – cerca de R$ 30 abaixo do preço vendido normalmente.

Leonardo da Cruz e Michele Moraes com os filhos Jair Amaral/EM/D.A. Press

“Estava muito quente e, lá em casa, queimou dois ventiladores. Os ventiladores estavam mais baratos”, detalha.

Aproveitando a oportunidade, Leonardo também levou uma air fryer, que de R$ 700, passou para R$ 400 em uma loja na Rua Curitiba, Região Centro-Sul de BH. A gerente da loja disse que vendeu mais de 100 produtos apenas pela manhã.

O aposentado Luiz Antônio também aproveitou o desconto e levou a air fryer em 6x sem juros. “Valeu a pena, estava precisando de uma, economizei R$ 100 nela”, conta. Roberto Geraldo Ferreira comprou uma batedeira e um liquidificador, ambos ficaram R$ 509, quase R$ 150 mais barato, já que antes da Black Friday ficaria por R$ 650, um alívio para o bolso do lanterneiro. “Vim aqui hoje só para isso, estava olhando o preço desde o dia 15 de novembro”, diz.

Luiz Antônio aproveitou e comprou uma air fryer Wellington Barbosa/EM/D.A.Press



O terceiro produto que mais estava nas mãos dos consumidores era as televisões. Clênio Aparecido levou uma televisão de 42 polegadas, Ultra HD, ele não soube informar o preço que pagou, mas disse que achou barato. “Vai ficar melhor para assistir o meu Galão (Atlético)”, brinca.



Aparecida Fernandes, 64 anos, comprou uma televisão 4K de 43 polegadas por R$ 1.600. Antes, custava R$ 2 mil. “Não estava pensando em comprar, já que tenho uma, mas cheguei, olhei e comprei”, conta.

Aparecida Fernandes, 64 anos, comprou uma televisão 4K de 43 polegadas Jair Amaral/EM/D.A.Press

Comerciantes esperam aumento



Helder Perona, proprietário da Óptica Perona, no Shopping Cidade, garante que os preços caíram na loja dele. “Nosso desconto é real mesmo, muitos óculos estão saindo em 50% do preço”, afirma.

O empresário conta que somente na quinta-feira (23/11), vendeu mais de 30 óculos. Na loja, é possível encontrar óculos saindo de R$ 249 por R$ 149. Outros de R$ 698 sai por R$ 349. Caso compre dois, o consumidor leva o terceiro de graça.

Helder Perona já vendeu mais de 30 óculos somente ontem Jair Amaral/EM/D.A.Press



Apesar do movimento nesta sexta-feira, os comerciantes das lojas de eletrodomésticos reclamaram que a procura caiu bastante, e que o público está com o perfil de comprar mais pela internet. Já a gerente da loja de roupas Damyller, Amanda Luiza, espera neste ano um fluxo maior de pessoas do que no ano passado.



“Desde o início da semana a gente já viu o aumento de clientes no shopping e como hoje é um dia oficial, esperamos que seja maior ainda”, ressalta. Amanda espera que a calça jeans seja a peça mais vendida. “Estamos com até 50% de desconto em shorts, blusas, jaquetas, calças”, afirma.

Amanda Luiza espera um aumento de vendas Jair Amaral/EM/D.A.Press

A Black Friday é uma ação realizada por lojistas – em lojas físicas e on-line – na última sexta-feira do mês de novembro. Ela surgiu nos Estados Unidos, sendo realizada no dia depois do feriado de Ação de Graças. A expectativa de consumidores, que nem sempre se concretiza dependo do produto procurado, é comprar o que deseja com muito desconto.