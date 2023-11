Pensando em renovar a casa com eletrodomésticos na Black Friday de 2023? Então venha com a gente! Reunimos dicas essenciais para você adquirir eletrodomésticos pelos melhores preços e aproveitar ao máximo a maior época de compras do ano.

O que conta como eletrodoméstico?

Fora os smartphones, os produtos mais procurados pelos consumidores na Black Friday são os eletrodomésticos. Entre eles, estão: air fryer, fogão, geladeira, microondas, lavadora, liquidificador, batedeira, aspirador de pó e mixer.

Mas, com tantos modelos de eletrodoméstico entrando em promoção na Black Friday, fica difícil escolher um com segurança. Afinal, qual será melhor? Qual tem o melhor custo-benefício? Qual priorizar para comprar? Para te ajudar, separamos algumas dicas.

Melhores marcas de eletrodomésticos para investir nessa Black Friday

Existem diversas marcas de eletrodomésticos no mercado. Porém, as conhecidas por entregarem mais qualidade, durabilidade e custo-benefício são Electrolux, Samsung, Mondial, Brastemp, Philco, Consul e Panasonic.

Todas são marcas que estão há anos no mercado brasileiro e entregam um amplo leque de produtos. Então pode confiar.

Melhores promoções de eletrodomésticos na Black Friday

Apesar da Black Friday 2023 ser apenas no dia 24 de novembro, já há algumas marcas oferecendo produtos em promoção na Esquenta Black Friday. Entre os produtos com valores reduzidos, estão:

Air Fryer Mondial AFN-50 Premium Line Inox 5L

Além de ser de uma das melhores marcas do mercado, esse modelo tem 5 litros, ideal para fazer receitas para grandes famílias. Seu valor normal é na faixa de R$470,48, porém, como a Black Friday está chegando, já é possível encontrar modelos na cor vermelha por R$399,90.

Air Fryer Cadence Pratic Fryer FRT515 3L

Esse modelo é um pouco menor, ideal para um ou dois moradores. Seu valor já é um dos menores do mercado: R$249,99. Porém, com a vinda da Black Friday esse preço pode reduzir ainda mais. Se você quer preço baixo, esse é um modelo para ficar de olho.

Refrigerador Electrolux DC35A

Esse modelo de geladeira de 260 litros estava no mercado por R$2.314, porém, com a proximidade da Black Friday teve seu valor reduzido para R$1.133. A expectativa é que até o dia do evento esse valor reduza ainda mais.

Máquina de lavar roupas Brastemp BWK13AB

Seu valor inicial era de R$2.359, porém já está chegando a R$1.994 em alguns portais de varejo, como Ponto Frio, Casas Bahia e outros. Então vale ficar de olho.

Fogão Consul CF04NAR

Esse modelo de quatro bocas, com mesa de inox e acendimento automático também está entrando em promoção com a proximidade da Black Friday. A princípio era possível encontrá-lo a partir de R$1.489, porém seu valor já está chegando em R$1.133.

Microondas Philco PMO28BB

Está disponível por R$508, mas a expectativa é que o valor abaixe ainda mais durante a Black Friday, garantindo um modelo com qualidade, painel intuitivo e função Tira Odor por um valor vantajoso.

Esses são alguns eletrodomésticos com preços vantajosos para acompanhar nessa Black Friday. Mas, claro, não significa que você não deva avaliar outros em sites como Submarino, Casas Bahia, Amazon, Americanas e Mercado Livre durante o evento.

Dicas para escolher eletrodoméstico

Uma boa alternativa para fazer uma compra vantajosa é comparar preços de produtos que você precisa em sites de comparação. Entre os mais comuns, estão Zoom e Buscapé. Para utilizar, basta informar o modelo que você tem interesse em comprar. Em seguida aparecerão os valores daquele produto em todos os principais varejistas. Por fim, basta ir para o site com o menor preço e aproveitar a promoção.