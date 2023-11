No mês que marca as promoções da Black Friday, quando se aproxima o dia oficial das grandes ofertas, neste ano em 23 de novembro, muitas oportunidades são vislumbradas. E, para alguns produtos, alvos de desejo, a aquisição com descontos pode mesmo ser uma chance de ouro. É o caso de eletrônicos, eletrodomésticos e afins. Mais que as ofertas, algumas lojas ainda oferecem cashback. Também certos programas de relacionamento prevêem uma quantidade maior de pontos na compra de serviços e produtos de marcas parceiras.

Veja cinco produtos que vale a pena ficar de olho e aproveitar a Black Friday para economizar:

Celular

Esse pode ser um bom momento para trocar de smartphone. Há a possibilidade de que modelos da Apple, Samsung e Xiaomi sejam oferecidos por preços atrativos, o que vale para modelos premium, como o iPhone 15 Pro Max ou Galaxy S23 Ultra, assim como versões mais acessíveis, como Galaxy A14 ou PCO X5.

Wearables

Itens complementares aos celulares, fones de ouvido sem fio, como o AirPods, podem ter bons descontos. Na lista de ofertas, mais uma boa oportunidade são os smartwatches, que ajudam a monitorar a saúde do usuário e aferem informações sobre exercícios físicos. Entre eles, o Apple Watch Series 8 ou o Galaxy Watch 6. Além da temporada de promoções, existem lojas que comercializam um kit com o smartphone e algum tipo de wearable. A Black Friday pode ser uma forma de adquirir os dois produtos com valores mais baixos.

Televisão

Sonho de consumo de muita gente, ter uma smart TV pode ser um desejo concretizado com a Black Friday. Existem ofertas para várias marcas, como Samsung, LG e TCL. A última sexta-feira de novembro também pode ter descontos em dispositivos como a Apple TV e o Roku Express.

Plano de celular

A Black Friday é uma oportunidade também para baratear as contas. Algumas operadoras de celular, por exemplo, disponibilizam planos de telefonia com descontos. Outras opções são benefícios extras, como pacote de dados promocional ou acesso a algum serviço gratuito.

Air Fryer

As Air Fryers são outros produtos desejados entre os brasileiros. É a hora de ter a frigideira elétrica que faz alimentos rápidos e sem óleo e facilita a limpeza.