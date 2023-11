Para esse ano, é esperado crescimento de 12,6% em relação à Black Friday de 2022, consolidando o caminho de crescimento sustentável do evento no mercado nacional

Data que abre a temporada de compras de fim de ano, a aguardada Black Friday de 2023, marcada para 24 de novembro, é um evento promissor. Consolidada como oportunidade para consumidores e empresários, tem indicadores positivos para o sucesso das promoções. A previsão é de crescimento nas vendas e aumento do ticket médio de gastos. O panorama otimista encontra entre os motivos a maturidade do mercado brasileiro, a digitalização do varejo e a variedade de produtos com descontos. De um lado, clientes preparados para aproveitar as ofertas, de outro varejistas capacitados para atender uma demanda que não para de crescer.

De acordo com a empresa especializada em análise de dados de e-commerce Neotrust, as projeções apontam uma Black Friday com retornos positivos. O avanço nas vendas para esse ano é um fator empolgante. A empresa prevê incremento de 12,6% em relação à Black Friday de 2022, pavimentando o caminho de crescimento sustentável do evento no mercado nacional. Outro fator-chave de sucesso é o patamar do ticket médio, que agora alcança R$ 473, aproximando do maior nível histórico já aferido - R$ 475 no segundo trimestre de 2021 -, o que indica que os clientes estão dispostos a investir ainda mais em suas aquisições durante a data.

O brasileiro está cada vez mais familiarizado com a temporada de promoções e suas vantagens, o que se pode entender como uma maior maturidade do mercado. A confiança aumenta com o passar dos anos (no Brasil a Black Friday acontece desde 2010), e quem quer se valer da chance sabe melhor como encontrar as ofertas mais atraentes.

Outro ponto é a digitalização do varejo, que ganhou força especialmente com a pandemia. As compras pela internet passaram a ser parte primordial da experiência de consumo dos brasileiros, e também pelo mundo. Fator que favorece a Black Friday, intimamente associadas às compras online.

A diversificação dos estoques, estratégia importante dos varejistas, que agora disponibilizam uma grande gama de itens em oferta, atrai um perfil variado de consumidores e amplia o alcance do evento.

Os compradores também estão cada vez mais informados em relação aos valores normais dos produtos, e isso faz com que identifiquem com mais clareza as promoções reais e que valem mesmo a pena.

Pesquisando itens pretendidos e formando uma seleção de desejos, os consumidores também estão se planejando para a Black Friday com antecedência. Com isso, a probabilidade de conversão em compras de fato durante o evento aumenta.

Tudo o que faz com que o consumidor tome decisões baseadas em informação e contribui para o sucesso da Black Friday.