Termo Black Fraude surgiu após clientes se sentirem fraudados durante as compras de Black Friday

Na última sexta-feira de novembro (24), acontece a Black Friday, o maior evento promocional do ano. Mas, assim como promete muitos descontos, cashbacks e fretes gratuitos, também oferece alguns riscos para o consumidor que não se atentar: a chamada Black Fraude.

E é para te ajudar a sair da temida Black Fraude, que fizemos esse conteúdo. Saiba quais são os principais golpes usados na Black Friday e como não cair neles.

O que é a Black Fraude?

Black Fraude é um termo que surgiu após diversos clientes perceberem fraudes durante a Black Friday, como promoções falsas, entregas que não eram cumpridas, falta de atendimento, sites falsos e diversos outros problemas que, ao invés de tornar a compra vantajosa, trazia prejuízo aos compradores.

Abaixo separamos as fraudes mais comuns da Black Friday. Confira e saiba como evitá-las:

1. Frete mais caro que o produto

Algumas empresas, para compensar o valor do desconto do produto, aumentam o frete. Dessa forma, enganam os clientes para conseguir o valor integral do produto sem que percebam.

Se perceber que o frete está muito alto, procure o mesmo produto em outros sites e compare para saber se o comerciante está agindo de má fé ou se o valor está justo.

2. Mudança de valor ao finalizar a compra

Aproveitando que os clientes estão distraídos fazendo uma compra grande, alguns sites aumentam o valor dos produtos quando colocados no carrinho. Desse modo, o cliente finaliza a compra e só depois percebe que foi induzido ao erro.

Por isso, é essencial conferir todos os valores antes de finalizar a compra.

3. Site falso

Durante a Black Friday, alguns criminosos virtuais criam sites e aplicativos semelhantes aos de grandes varejistas para os consumidores pensarem se tratar do site oficial e entregarem seus dados.

Essa ação, chamada de phishing, visa roubar dados dos clientes e o dinheiro, já que, ao finalizar a compra, você não receberá nenhum produto.

Para evitar problemas como esses, entre apenas nos sites oficiais que você conhece. E se ver algum produto com desconto nas redes, não compre por meio do link do desconto. Abra a página oficial e procure o mesmo produto no local para efetuar a compra.

4. Prazo de espera longo

Algumas empresas não planejam a logística para dias de Black Friday e então, com tantos pedidos acontecendo, não conseguem dar conta da demanda e atrasam as entregas.,

Infelizmente não tem como evitar problemas como esse. Mas você pode se preparar para receber fora do prazo.

5. Aumento do preço

Esse é um dos principais problemas da Black Fraude. Alguns comerciantes costumam aumentar o preço dos produtos um mês antes da Black Friday, quando as pessoas começam a verificar o preço para saber quanto vai reduzir durante o evento.

E então, quando chega a Black Friday, esses mesmos comerciantes reduzem o valor para o que ele era antes e dizem que está com desconto, quando na realidade é uma mentira.

Para evitar problemas como esses, verifique o valor dos produtos em sites diferentes, a fim de saber se o preço com "50% de desconto" realmente está com desconto. Outra alternativa, é começar a verificar preços desde o meio do ano, não apenas um mês antes.

Como evitar golpes na Black Friday?

Para evitar cair em golpes da Black Fraude, siga as dicas que demos ao longo desse conteúdo, se mantenha atento durante todas as etapas da compra, finalize o pagamento apenas com cartão virtual e, principalmente, compre somente em sites confiáveis.