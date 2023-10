430

O empresário deve estar atento a tudo para começar a temporada de vendas de fim de ano com o pé direito Freepik

Nos últimos anos, a Black Friday passou a ser uma data esperada pelos brasileiros, tanto pelos consumidores que não perdem a oportunidade de fazer uma compra, mas principalmente pelos empreendedores, empresários e grandes varejistas que enxergam a data como o pontapé inicial para as vendas de fim de ano. Pode-se dizer que está aberta a temporada de compras - necessárias ou supérfluas -, já que todos são impactados diariamente com promoções e novidades das lojas preferidas. E quem resiste a uma boa promoção aparecendo o tempo todo na tela do smartphone?





Segundo o especialista em comércio exterior Jackson Campos, "as pessoas já estão comprando mais pela internet e, com a Black Friday batendo à porta, vão aproveitar as promoções e o clima de compras gerados pela data para adquirir produtos ainda mais baratos, o que impacta diretamente no aumento no volume de vendas e movimenta a economia". Para ele, as gigantes chinesas que já aderiram ao Remessa Conforme (programa da Receita Federal para determinar uma nova forma de tributação de importação para marketplaces que fizerem o cadastro, por meio do qual eles passam a ter vantagens tributárias e aduaneiras) serão as grandes responsáveis pelo aumento de vendas na Black Friday 2023.De acordo com a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, as expectativas para a Black Friday 2023 são positivas. Ainda de acordo com a pesquisa, o faturamento do e-commerce deve aumentar 10% em 2023 e, somente no primeiro semestre deste ano, o faturamento das vendas nesse segmento alcançou a marca de R%uFF04 80,4 bilhões. "Uma coisa é certa: as pessoas querem comprar e as empresas que oferecerem mais benefícios serão as grandes vitoriosas no próximo 24 de novembro. Por isso, as empresas brasileiras precisam estar dispostas a competir de maneira saudável, priorizando o consumidor, para não ficar para trás daquelas que irão vender mais barato e com isenção de impostos, entregando no prazo", afirma o especialista.

Campos reforça que o aumento da demanda de consumo também coloca em evidência os desafios logísticos enfrentados pelas empresas nacionais e internacionais. "Embora o mercado digital tenha ampliado as oportunidades de exportação e facilitando a movimentação de compras, também trouxe desafios logísticos. A demanda por entregas rápidas e confiáveis tornou-se mais que essencial, levando as empresas a investir ainda mais para atender às expectativas dos potenciais consumidores", esclarece.



Leia: Brasil tem 1,5 mi de pessoas trabalhando por aplicativos

A logística de transporte e distribuição de mercadorias se torna fundamental nesse período para garantir que os produtos cheguem às lojas e aos consumidores a tempo. O especialista destaca que as empresas nacionais devem garantir um estoque adequado, prever com precisão a demanda, coordenar a produção, rever condições de canais de distribuição, estratégias de logísticas e certificar que as mercadorias estejam prontas dentro do prazo. "Outro ponto é que as empresas que aderiram ao programa Remessa Conforme conseguem agilizar o processo de liberação alfandegária, já que fazem o envio antecipado de informações à Receita Federal, o que reduz consideravelmente o tempo que os produtos passam retidos na alfândega, tornando assim todo o processo de importação mais eficiente e a entrega mais rápida, outro desafio para as empresas nacionais", comenta.

O consumidor que aprendeu a fazer compras online e espera a Black Friday para fazer compras está cada vez mais exigente e de olho no que as empresas estão ofertando. O empresário deve estar atento a tudo para começar a temporada de vendas de fim de ano com o pé direito. "Entender a movimentação do mercado, o perfil do seu consumidor e batalhar para oferecer descontos justos, produtos com qualidade e eficácia na entrega é a missão daqueles que desejam vender mais e fidelizar os clientes brasileiros", aponta Campos.