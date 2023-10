Confira o preço dos serviços de cemitérios e funerários em BH Pexels/Reprodução

O site de pesquisa Mercado Mineiro preparou um levantamento de preços, taxas e serviços de cemitérios e funerários em Belo Horizonte. De acordo com o levantamento, realizado nos dias 25 a 27 de outubro, observou-se que o custo de um velório pode variar entre R$ 224,70 a R$ 1.820,02, diferença de, 709%.

O túmulo apresentou variação de, 378%, com preços que vão de R$ 5.395,75 até R$ 25.842,70. Na exumação pode ser gasto de R$ 320,80 a R$ 2.874,35, o que corresponde a uma variação de 795%.

O sepultamento, pode custar de R$ 320,80 até R$ 2,874,35, variação de, 795%. Para o processo de cremação, o preço cobrado para uso imediato é R$ 5.800 a R$ 8.748,94, variação de 50%.

Uma urna, dentre as mais baratas, é comercializada de R$ 866 até R $4.500, com variação de 419%. As urnas mais caras custam de R$ 4.800 até R$53.000, com variação de, 1004%.

O serviço funerário completo (mais barato) que normalmente consiste em: urna, ornamentação, coroa de flores, transporte e preparação do corpo, pode custar entre R$ 1800 até R$ 9.800, variação de 444%. Nas funerárias, o preço da coroa natural de flores pode variar de R$ 199 a R$ 678, variação de 240%.

Preço médio

Foi feita uma comparação dos preços médios de outubro de 2022 com outubro de 2023. Houve aumentos de até 9,19% no serviço funerário básico e completo, que custava em média R$ 3.135,71, subiu para R$ 3,423,84.

O valor do sepultamento subiu de R$ 561,26 para R$ 881,48, aumento de 57%. O velório subiu de R$ 563,99 para R$ 903,83, aumento de 60%. Já o túmulo caiu de R$ 14.537,96 para R$ 12.770,46, uma queda de 12%. No total dos serviços, o preço médio se manteve praticamente estável com uma redução de 0,36%, já que em 2022 era de R$ 20.263,20 e passou para R$ 20.189,92.

A pesquisa ressalta que a qualidade dos produtos e dos serviços pode justificar as diferenças nos preços. O consumidor deve avaliar o custo-benefício de cada item da pesquisa para tomar sua decisão, sendo esta pesquisa apenas uma base referencial.

A pesquisa completa está no site MercadoMineiro.