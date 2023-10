430

App da Netflix exibida em tela de celular na mão de uma pessoa Stock Catalog / Flickr A Netflix decidiu encerrar, a partir da semana que vem, seu plano básico no Brasil e em outros países, como Alemanha, México, Espanha e Japão. Modalidade mais barata da plataforma, a assinatura custa R$ 25,90 e dá direito ao uso de um aparelho por vez, em qualidade HD (720p), sem anúncios.

O encerramento do plano só vai valer para novas assinaturas. Quem já paga por ele não será afetado num primeiro momento.

Aqueles que desejarem assistir aos conteúdos da Netflix sem interrupções por publicidade deverão, agora, pagar ao menos R$ 39,90 mensais pelo plano padrão, que permite que dois aparelhos se conectem simultaneamente, em Full HD (1080p). Depois dele, há ainda o premium, por R$ 55,90, com quatro aparelhos e qualidade 4K.

A decisão vem na esteira da adesão do público brasileiro ao recém-criado plano com anúncios, que por R$ 18,90 permite que uma tela se conecte à plataforma, mas com eventuais interrupções publicitárias. Decisão semelhante já havia sido tomada em outros países, como os Estados Unidos.

Por lá, a Netflix ainda anunciou, nesta semana, um aumento nos preços da assinatura, bem como no Reino Unido e na França. Os planos básico e premium, em terras americanas, passarão a custar US$ 12 e US$ 23, contra as mensalidades anteriores de US$ 10 e US$ 20.

O jornal americano Wall Street Journal já havia publicado, no começo do mês, que a empresa estava interessada em elevar os valores de suas assinaturas em meio às greves dos roteiristas e atores nos Estados Unidos.