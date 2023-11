O surgimento da Black Friday leva aos Estados Unidos dos anos 1980 e 1990. Nasceu como uma estratégia para aproveitar o feriado do Dia de Ação de Graças para mexer com o comércio e incrementar as vendas de fim de ano

O dia oficial da Black Friday em 2023 é 24 de novembro, mas a temporada de descontos já começou, uma grande oportunidade para consumidores conseguirem o item de desejo e para lojistas, que veem a chance de alavancar as vendas no fim de ano. Quando se trata do comércio eletrônico em especial, a data tem sido, ao longo dos anos, uma das mais importantes para o varejo, seja qual for o segmento.

A Black Friday acontece sempre na última sexta-feira de novembro, um dia depois do Dia de Ação de Graças, comemorado nos Estados Unidos na quarta quinta-feira do mês, o que leva à origem do evento. Mas o esquenta começa bem antes e aquece o mercado nas semanas anteriores à data oficial. Assim surgem as promoções das chamadas Black Week e Black November, antecipando os descontos no decorrer da semana e do mês da Black Friday. Outra iniciativa que acontece na esteira do evento é a Cyber Monday, especificamente no varejo online, direcionada para o comércio de eletrônicos, na primeira segunda-feira depois da Black Friday.

O surgimento da Black Friday leva aos Estados Unidos dos anos 1980 e 1990. Nasceu como uma estratégia para aproveitar o feriado do Dia de Ação de Graças para mexer com o comércio e incrementar as vendas de fim de ano.

O evento acabou se tornando popular, e outros países passaram a realizar sua própria edição. No Brasil, a Black Friday começou a partir de 2010, com foco no varejo pela internet, mas, a princípio, poucos lojistas aderiram à ideia. Mas não demorou para clientes e varejistas brasileiros perceberem a oportunidade, e o evento começou a acontecer também nas lojas físicas.

Para o sucesso da Black Friday, contribuem o incremento do comércio eletrônico e a consolidação do hábitos dos consumidores de comprar pelos meios digitais. Clientes, inclusive, são cada vez mais entusiastas das compras pela internet e seguem com atenção as promoções durante o mês a fim de encontrar bons valores e vantagens.

Semana do Brasil

Aproveitando o êxito da Black Friday, o governo brasileiro criou, em 2019, a Semana Brasil, junto à iniciativa privada, que em 2022 foi realizada entre 4 e 10 de setembro, com o objetivo de impulsionar o varejo com descontos na semana do feriado de 7 de setembro. Pequenos, médios e grandes empreendimentos, sejam físicos ou digitais, de qualquer parte do país, estão aptos a participar e podem se inscrever no evento.

Na segunda edição, no ano passado, o faturamento da Semana Brasil alcançou a marca de R$ 2,3 bilhões, considerando o e-commerce, crescimento de 25% na comparação com o ano de estreia, conforme a Ebit Nielsen. O evento ocorre bem antes ao Dia do Cliente, em 15 de setembro, outro dia tradicional de promoções no Brasil. Tudo isso é uma chance para lojistas testarem suas potencialidades e promoverem um esquenta para a Black Friday.

O que esperar para 2023

De acordo com relatório da Confi.Neotrust, na última edição da Black Friday no Brasil, o volume de negócios chegou a R$ 6,15 bilhões, redução de 23% em relação a 2021, o que se deve em muito ao impacto da realização da Copa do Mundo na mesma época do ano, e à diluição das promoções no correr de novembro como um todo.

O estudo também fornece algumas considerações sobre tendências para 2023 a partir do que se observou no ano passado: os segmentos de moda e acessórios, beleza e perfumaria, alimentos e bebidas, ar e ventilação e utilidades domésticas responderam em 2022 pela maior parcela dos pedidos; o valor de R$ 733,07, 6% menos que a edição anterior, foi o ticket médio em 2022; pix, boleto bancário e cartão de crédito foram as formas de pagamento mais prevalentes no ambiente online; as mulheres foram as que mais compraram no ano passado, com 60,4% das aquisições; e os pedidos sem cobrança de frete foram 34% das compras feitas na Black Friday de 2022.

Expectativa e preparação

Para lojistas que vão participar da Black Friday, o planejamento deve começar bem antes. A fim de traçar estratégias de vendas e assegurar o bom funcionamento das operações para o evento, alguns pontos são importantes:

- Planejar as ações promocionais que serão realizadas. Na hora de escolher produtos que estarão em oferta, uma dica é identificar itens com melhor margem de lucro ou mercadorias paradas no estoque, calculando o que pode ser ofertado sem prejuízo para a empresa. Outra ideia é levar em conta o que foi mais vendido no e-commerce nas edições anteriores e quais tipos de ofertas tiveram melhor desempenho. Entre as formas de promoção, estão: cupons de desconto, kits de produtos, frete grátis, brindes e amostras grátis, descontos progressivos, cashback, promoções relâmpago, entre outros.

- No momento de montar o estoque de mercadorias para a temporada de promoções, é fundamental não deixar faltar produtos com a alta das vendas. Assim, é importante negociar com fornecedores meses antes, evitando atrasos no recebimento, e ainda com a chance de conseguir preços melhores.

- Criar uma campanha específica de Black Friday para divulgar as promoções ajuda a dar visibilidade às ofertas. Anúncios pagos no Google Ads ou no Facebook Ads geralmente ficam com preços mais altos nesse período, mas se o orçamento estiver mais restrito vale apostar em medidas de marketing diferentes, como envio de e-mail, redes sociais, parcerias com influenciadores digitais, live commerce e ferramentas de SEO para bom ranqueamento nos sites de busca.

- Os suportes online devem estar preparados para maior fluxo de visitas durante as promoções. Problemas com estabilidade e segurança nos endereços eletrônicos espantam clientes. A loja virtual deve ter estabilidade e escalabilidade satisfatórias. Pedir orientação a parceiros, como plataforma de e-commerce, canais de pagamento online e sistema antifraude, a fim de saber como se capacitam para o grande volume de acessos e transações, é outra boa dica. Melhorar a responsividade e usabilidade do site também garante uma melhor experiência de navegação para o cliente.

- O e-commerce precisa ter toda a estrutura eficiente. Consumidores precisam ter seus produtos em mãos no prazo estipulado e serem bem atendidos ao longo de todo o caminho de compra. Uma orientação é definir bem as escalas de trabalho, manter a equipe engajada e ciente da relevância da Black Friday, garantindo processos de expedição, separação e embalagem eficazes, sem esquecer do atendimento personalizado.