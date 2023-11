Sextou! Bora relaxar e viajar, ela chegou. A Black Friday é uma data muito esperada pelos consumidores brasileiros que buscam descontos e promoções em diversos setores, desde eletrônicos até viagens. No turismo, a Black Friday tem se destacado nos últimos anos como uma oportunidade para os viajantes encontrarem pacotes e passagens com preços mais acessíveis. No Brasil, essa data tem se tornado cada vez mais importante para o setor turístico, pois muitas empresas oferecem descontos significativos e condições especiais para atrair clientes. Além disso, a Black Friday é uma ótima oportunidade para os viajantes planejarem suas próximas férias e conhecerem novos destinos sem gastar muito. Neste texto, vamos explorar as vantagens da Black Friday no turismo brasileiro e como essa data pode ser uma oportunidade para viajar mais e gastar menos.

A rede Vila Galé preparou uma campanha especial de Black Friday com o menor preço do ano para hospedagens nos hotéis e resorts all inclusive. Para ter acesso a 15% de desconto é necessário adicionar o cupom BLACKFRIDAYBR durante a reserva no site. O valor promocional é acumulável ao Clube de Fidelização, podendo chegar em até 27% de desconto, dependendo da categoria do seu cadastro, que pode ser Star ou Premium.

Para o Vila Galé Cumbuco e Vila Galé Touros, o desconto é válido para hospedagens de dezembro de 2023 a 30 de julho de 2024, incluindo o período de Réveillon. Para o Vila Galé Alagoas, Vila Galé Eco Resort de Angra, Vila Galé Eco Resort do Cabo, Vila Galé Marés, Vila Galé Fortaleza, Vila Galé Paulista, Vila Galé Rio de Janeiro e Vila Galé Salvador, o desconto é válido para estadias entre 15 de fevereiro e 30 de junho de 2024.

Os resorts são todos all Inclusive e contam com uma grande variedade gastronômica disponíveis em diversos restaurantes e bares. As seis unidades estão localizadas em praias paradisíacas, possuem clube infantil Nep com monitores especializados, e estrutura completa com academia, quadras poliesportivas, spa, e muito mais.

A diária nos ‘hotéis de cidade’ contempla café da manhã. Além da estrutura com piscina, academia e spa, as quatro unidades possuem localização estratégica, próxima dos principais pontos turísticos.





Em Portugal

Já pensou em se hospedar no icônico Vila Galé Collection, em Braga, no Norte de Portugal? Os preços baixaram Carlos Altman/EM

De 24 a 27 de novembro as reservas feitas nas unidades de quatro estrelas estarão com um preço por noite desde 65€ (R$ 374), em quarto single ou duplo standard, com café da manhã. Já uma noite em quarto single ou duplo standard nos hotéis de cinco estrelas e Collection tem um valor desde 95€ (R$ 507) por noite.

As promoções desta campanha são para estadias entre 24 de novembro e 27 de março de 2024 (sujeitas à disponibilidade dos hotéis, com exceções nomeadamente, datas de congressos/eventos especiais e Fim de Ano), e as reservas terão de ser feitas através do nosso site, usando o código promocional BLACKFRIDAYPT, com pagamento antecipado e não reembolsável.









Pesquisa da Booking

A Booking.com oferece descontos de até 30% nas hospedagens e passeios. Já programe nas férias uma ida à Praia do Pontal do Atalaia, em Arraial do Cabo Carlos Altman/EM

De acordo com uma pesquisa recente da Booking.com, sete em cada dez (72%) brasileiros indicaram que planejam viajar no próximo ano, mas ainda não reservaram nenhum elemento da viagem. Pensando nisso, a Booking.com oferece Ofertas de Black Friday em acomodações e atrações, que vão ajudar a conectar milhões de viajantes a experiências inesquecíveis. Os viajantes podem se antecipar e aproveitar os descontos de hoje até 29 de novembro de 2023. A promoção é válida para estadias até 31 de dezembro de 2024, e para atrações que ocorrerão dentro de 3 meses a partir da data da reserva.

Para 88% dos viajantes brasileiros que se sentem mais vivos do que nunca quando estão de férias, agora pode ser o momento perfeito para criar experiências únicas que vão durar a vida toda. Os descontos em acomodações começam em 30% em mais de 31 mil lugares para se hospedar em todo o mundo, incluindo mais de 750 no Brasil, que estão com ofertas na Black Friday.

Além disso, pela primeira vez, a Booking.com oferece aos viajantes até 25% de desconto em atrações, passeios e atividades selecionadas, com mais de 15,5 mil provedores de experiências na plataforma, oferecendo descontos em todo o mundo na Black Friday.

Mais de dois terços (71%) dos viajantes brasileiros afirmam que planejar e reservar uma viagem faz parte da diversão. Então, uma boa pedida é começar logo, especialmente para quem quer criar recordações e economizar ao mesmo tempo. Se houver uma chance de os planos mudarem, é possível escolher uma acomodação reembolsável e contar com a segurança oferecida pela maioria dos provedores de atrações, que permitem cancelamento grátis até 48 horas antes de a experiência acontecer.



A pesquisa encomendada pela Booking.com e realizada com um grupo de adultos que planeja viajar a lazer ou a negócios nos próximos 12 a 24 meses. No total, 27.730 pessoas em 33 países e territórios participaram da pesquisa. As pessoas entrevistadas responderam a uma pesquisa on-line em julho de 2023.











Avianca

Cia aérea vai oferecer passagens aéreas com preços baixos para destinos na América do Sul, Europa e EUA Avianca/Divulgação

Black Friday é o momento de investir em sonhos, aproveitando as melhores ofertas. Viagens a turismo fazem parte desse imaginário de muitos brasileiros e a Avianca está com ofertas interessantes, com preços bem convidativos, para quem planeja colocar esse desejo em prática.



É possível sair de Manaus, por exemplo, e ir a Bogotá, capital da Colômbia, por apenas 648 reais. De São Paulo a Toronto, a passagem está por 1.855 reais o trecho. E há ainda bilhetes promocionais para aqueles lugares que os brasileiros mais procuram: Nova York, Miami, Orlando, Boston, Washington, Madri.



Na América do Sul e Central as opções são bem variadas, de praias a cidades com muitos atrativos naturais e históricos. Na lista estão destinos ensolarados como Costa Rica, Cartagena, San Andres, Galápagos, além de Quito, El Salvador, Guayaquil, Cali e Medellín.



As datas iniciais de voo variam conforme o destino escolhido - entre 23/11 deste ano até 1 de fevereiro de 2024. A promoção é válida até 27 de novembro. As passagens estão disponíveis para venda no aplicativo da Avianca, no site da companhia ou através de agências de viagens.