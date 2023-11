Marcada por descontos no varejo on-line e físico, a Black Friday ocorre nesta sexta-feira (24/11). A data, de origem norte-americana, é a inauguração das compras de Natal e é celebrada no dia seguinte da quarta quinta-feira do mês de novembro, ou seja, um dia após o dia de Ação de Graças.

Com o mercado extremamente aquecido, muitos compradores ficam perdidos com tantas opções de produtos e promoções atrativas. Por isso, confira algumas dicas feitas junto com o especialista em direito do consumidor e sócio-fundador do escritório Marinho, Santana & Rodrigues Advocacia, Victor Marinho, para fazer boas compras sem se preocupar com golpes:

Monitorar preços

Aproveitando a maior época de compras, algumas lojas podem aumentar o preço de determinado produto muito acima da média. Para evitar essa situações, é importante conferir a faixa de preço em que o produto desejado é normalmente vendido.

Quando as compras forem feitas na internet, é possível checar a evolução dos preços do produto ao longo de um período determinado, por meio de ferramentas como Buscapé, Zoom, PromoBit e Compare TechTudo (exclusivo para a procura de eletrônicos).

“Com essas ferramentas, o consumidor consegue verificar se determinada promoção é realmente uma promoção ou se ele está no preço normal, porque, dessa forma, ele consegue entender se aquele preço que ele está pagando é um preço promocional ou se está apenas anotado como Black Friday, mas que não tem nenhum desconto”, explica Marinho.

Evite pesquisar o nome da loja no Google

Nas compras on-line, é necessário se atentar para o sistema de ranqueamento do buscador. O Google prioriza endereços patrocinados nos resultados de pesquisa e os posicionam primeiro no site. Por isso, algumas vezes, algumas lojas falsas utilizam dessa função para parecerem uma loja mais conhecida.

Victor Marinho aconselha sempre pesquisar o nome do estabelecimento no navegador, em vez do Google. “Eu chamo atenção para sempre que for entrar na loja, digitar o nome na barra de endereços. Assim, você vai assegurar que está comprando na loja de verdade”, afirma.



Cuidado com produtos danificados



Se for comprar em lojas físicas, o cuidado ainda deve permanecer. Para a Black Friday alguns lojistas podem vender produtos com avarias por um preço menor. Por isso, Marinho recomenda tirar dúvidas com o vendedor e conferir se os produtos vendidos são novos e sem danos.

Em caso de arrependimento

Na Black Friday, muitas pessoas acabam comprando em excesso e podem até se arrepender de alguns produtos. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que, nesse caso, o comprador pode devolver uma mercadoria que comprou on-line e se arrependeu em até sete dias. “Você não precisa demonstrar nenhum motivo para a loja, mas assim que chegar o produto na sua casa, você tem sete dias para exercer o direito de arrependimento”, explica Victor Marinho.

Porém, o advogado completa dizendo que essa medida não se aplica para compras feitas em lojas físicas.



* Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria