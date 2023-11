Calor em alta no Brasil e a Black Friday chegando, não tem oportunidade melhor para garantir ventiladores e ar condicionado. Além de dar uma aliviada no calor intenso, você ainda vai economizar enquanto garante produtos de qualidade.

E para te ajudar, vamos mostrar quais ventiladores e ar-condicionados garantir na Black Friday e quais são ideais para cada casa ou família.

Vamos nessa?

Como escolher ventilador e ar-condicionado

Existem diversos modelos de ventiladores e ar-condicionados no mercado. O ideal é encontrar o modelo que vai dissipar melhor o calor na sua casa e ainda ficar dentro do seu orçamento. Abaixo separamos os mais comuns

Tipos de ar-condicionados

Conheça os ar-condicionados mais procurados:

- modelo de parede: ele pode ficar na parede ou na janela com a parte traseira voltada para a parte externa da residência, por um furo ou por uma pequena abertura na janela. Pode ventilar e refrigerar o ambiente;

- modelo split: é o modelo mais comum. Ele é dividido em duas partes, sendo uma interna e outra externa, que ficam conectadas por tubulações. Por ter a parte barulhenta no lado externo da casa, garante uma refrigeração silenciosa;

- modelo portátil: são modelos mais simples e que não necessitam de quebra quebra. Porém, costumam gastar mais energia que os modelos exteriores.

Tipos de ventiladores

Ventiladores são opções que não ventilam tanto quanto os ar-condicionados, porém garantem mais economia na conta de luz e não exigem quebra-quebra. Abaixo você pode conferir 3 modelos mais comuns:

- ventilador de teto: garantem uma ventilação para todo o ambiente e não ocupam espaço, porém exigem a instalação por meio de um eletricista;

- ventilador de mesa: pode ficar em cima de móveis ou no chão. É um modelo versátil e pode ser colocado em qualquer canto da casa ou mesmo acompanhar a família em viagens. E o melhor, não precisam de instalação, é só ligar na tomada;

- ventilador de coluna: semelhante ao ventilador de mesa com a diferença que possui uma haste que permite ficar suspenso em uma boa altura, não necessitando ficar em cima de móveis. Ele pode ser transportado para vários ambientes da casa e garantir ventilação onde você estiver. Além disso, costuma ser mais potentes que o de mesa.

Já sabe qual modelo de ventilador ou ar-condicionado é ideal para sua casa? Então saiba em qual marca ficar de olho.

Melhores ventiladores para comprar na Black Friday

Confira abaixo uma seleção dos melhores ventiladores da Black Friday 2023:

- ventilador de coluna Mallory Turbo Delfos TS Plus 40cm: esse modelo conta com 6 Pás garantindo mais potência na ventilação e 3 opções de velocidade. Além disso, entrega altura regulável, inclinação ajustável e silêncio. Normalmente está disponível por R$195,00, porém você já encontra por R$94 em alguns sites;

- ventilador de mesa Arno Ultra Silence Force VD40: seu valor é de R$260, mas já é possível encontrar por R$181 em alguns sites com Black Friday antecipada. Ele conta com inclinação ajustável, alça para transporte, 6 Pás e opera em 3 velocidades;

- ventilador de Teto com Controle Remoto Ventisol Fênix 96 cm: esse modelo conta com exaustor, iluminação de Led, 3 Pás e controle remoto. Ele costuma ser visto por R$289, porém seu valor tende a reduzir até R$180 durante a Black Friday.

Melhores ar-condicionados para comprar na Black Friday

Veja abaixo uma seleção dos melhores ar-condicionados da Black Friday 2023:

- LG Dual Inverter Voice (modelo split): esse ar-condicionado conta com Google Assistente e Alexa, permitindo que você tenha mais autonomia na utilização. Além disso, garante refrigeração rápida e silenciosa enquanto economiza 79% de energia. Seu valor é R$3.457,00, porém com o esquenta Black Friday de alguns sites já é possível encontrar por menos de R$3.000. Até sexta a tendência é que o valor reduza ainda mais;

- Gree 7500 BTUs Frio GJC07BK Eletrônico (modelo de janela/parede): de R$2.974 está saindo por R$1.786 em alguns sites. Esse modelo permite tanto resfriar como ventilar o ambiente, além de contar com modo noturno que fica ventilando enquanto você dorme. E o melhor, é um modelo mais compacto, ideal para quem tem pouco espaço em casa;

- Hisense AP-12CWBRNPS00 (ar-condicionado portátil): ideal para quem mora em ambiente pequeno. Esse modelo resfria e aquece o ambiente, além de poder ser controlado via smartphone, trazendo muito mais praticidade para o usuário. Porém deve ser posicionado próximo a uma janela para garantir um bom desempenho. Por ser um modelo mais tecnológico, normalmente é encontrado por R$8.000. Porém, com a Black Friday seu valor está reduzindo para R$6.600.

Agora que você já sabe em qual ar condicionado e ventilador ficar de olho na Black Friday, que tal ver outras dicas para aproveitar o dia promocional mais esperado do ano? Continue navegando no nosso portal e confira todas as nossas dicas!