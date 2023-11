Está pensando em comprar um smartphone na Black Friday? Então você veio ao lugar certo. Reunimos tudo que você precisa saber para garantir um smartphone de qualidade pelo melhor preço no principal evento promocional do ano, a Black Friday. Vem com a gente!

Smartphones em promoção na Black Friday

Apesar da Black Friday ainda não ter começado oficialmente, já é possível encontrar alguns modelos de smartphones entrando em promoção por conta do evento. Tem opções por menos de R$1.000 até R$5.000. Abaixo trouxemos os modelos mais recentes e com melhor custo-benefício para você já ficar de olho. Veja!

Samsung Galaxy 104S

Esse modelo foi lançado este ano e conta com 64GB, bom desempenho e câmera de qualidade. No momento está saindo por R$700. Apesar do valor já estar ótimo, há chances desse preço de smartphone reduzir ainda mais na Black Friday.

Motorola Moto G53

Foi lançado este ano por volta de R$1.900. Mas agora, perto da Black Friday, o valor está reduzindo, chegando a menos de R$1.000 em algumas plataformas. Ele conta com bom desempenho, inclusive para jogos pesados, câmeras boas e 128GB.

Redmi Note 12 Pro Plus

Também lançamento do ano. Esse modelo da Xiaomi é um intermediário premium. Ele conta com tela avançada, som triplo e câmera de alta qualidade. Começou a ser comercializado por R$3.000, mas agora com a Black Friday, o smartphone está chegando a R$2.200.

Apple iPhone 14 Plus

Como toda a linha da Apple, conta com uma câmera de alta qualidade para vídeos e fotos, além de 128GB. Ele chegou ao mercado no final do ano passado por R$8.600, porém com a proximidade da Black Friday está tendo seus valores reduzidos. Em alguns sites já é possível encontrá-lo por R$5.000.

Agora que você já sabe em quais smartphones ficar de olho nessa Black Friday, tá na hora de descobrir como escolher o melhor. Para isso, separamos algumas dicas. Confira!

Melhores marcas de smartphones para ficar de olho na Black Friday

Atualmente existem smartphones de diversas marcas. Porém, algumas se destacam por trazer qualidade, durabilidade, sofisticação e tecnologia de ponta. São elas:

Samsung

Uma das marcas mais buscadas do mercado. Conta com modelos variados para todos os públicos.

Motorola

Segue no top 3 das marcas mais procuradas e se destaca pela durabilidade dos aparelhos.

Xiaomi

Recente que se destacou por oferecer aparelhos inovadores e de qualidade por preços mais acessíveis.

iPhone

A marca mais buscada pelos consumidores que prezam por qualidade superior e tecnologia de ponta.

Como escolher um smartphone na Black Friday?

Além do preço, ao escolher um smartphone você deve considerar se a memória oferecida é suficiente para você, se a capacidade e o processamento vão permitir que você acesse seus conteúdos, como jogos e vídeos, se a câmera é de qualidade para o que você precisa e se a bateria aguenta muitas horas.

Tendo a certeza que aquele modelo entrega tudo que você precisa, é hora de conferir os comentários de quem já comprou para ter certeza que o aparelho realmente é bom. Após ter feito todo esse processo, então você pode comprar.

Onde comprar smartphone em promoção na Black Friday?

O melhor lugar para comprar um smartphone atualmente é em portais de grandes varejistas na internet, isso porque eles trazem descontos e vantagens únicas para os consumidores. Além disso, estando no digital é possível comparar valores de diferentes lojas, como: Samsung, Americanas, Amazon, Mercado Livre, Carrefour, Magazine Luiza, Submarino e outras.