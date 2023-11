As Smart TVs são um dos principais objetivos de compras na Black Friday 2023. Isso porque, é uma possibilidade de garantir uma boa TV por valores muito mais acessíveis. Se esse também é o seu objetivo, continue lendo. Vamos contar tudo que você precisa saber para garantir sua Smart TV na Black Friday.

O que é Smart TV?

Ao contrário das TVs comuns, a Smart TV consegue se conectar à internet, permitindo ao usuário acessar plataformas digitais, como streamings, Youtube, redes sociais e, em alguns casos, sites de pesquisa.

Modelos de Smart TV para ficar de olho na Black Friday

Apesar da Black Friday não ter começado oficialmente, alguns sites já aproveitaram para trazer promoções, inclusive, de Smart TVs. Entre as que estão se destacando pelos valores abaixo do mercado e bom custo benefício, são:

- Samsung CU8000: disponível a partir de R$2.289, esse modelo entrega resolução 4K, imagens vibrantes e realista com cores vivas;

- LG UR8750: a Smart TV da LG traz resolução 4K e imagem superior com riqueza de cores e detalhes. Além disso, também possui tecnologia que te permite assistir a filmes na versão original e receber indicação de conteúdos de acordo com o que você tem assistido. Está disponível a partir de R$2.155;

- TCL: essa Smart TV está saindo a partir de R$2.299. Além da resolução 4K e imagem de alta qualidade, ela traz tecnologias capazes de deixar cenas de ação mais fluidas e Game Bar, para games profissionais. E não acaba aí. Ela também traz proteção à luz azul para que os usuários possam assistir conteúdos sem problemas;

- Philips PUG7906: com 55 polegadas, essa Smart TV 4K traz tecnologia Dolby Vision e HDR, garantindo imagens com alta qualidade. E, ao contrário das demais, conta com luzes de LED na parte traseira para iluminar o ambiente e refletir as imagens geradas na tela. Pode ser encontrada a partir de R$2.900 em alguns sites de grandes varejistas.

4 Dicas de como escolher a Smart TV ideal para você

Apesar de todas as Smart TV se conectarem à internet, elas não são iguais. O tipo de tela, resolução e tamanho muda de um modelo para outro e de uma marca para outra. Tudo isso você deve definir no momento de escolher a Smart TV ideal para você.

Tipo de Resolução

A resolução corresponde a qualidade da transmissão. Existem no mercado cinco tipos de resolução: HD, Full HD, Ultra HD, 4K e 8K. Quanto maior a resolução, mais nítidas serão as imagens.

Tipo de Tela

Assim como o tipo de resolução, também podemos encontrar cinco tipos de tela em Smart TVs:

- Plasma: modelos mais clássicos, entregam nitidez, fidelidade de cor e bom desempenho em ambientes escuros;

- LCD: garantem imagem de qualidade, principalmente em ambientes iluminados, e consomem pouca energia;

- LED: consome menos energia enquanto mantém a qualidade, nitidez e cores da imagem;

- OLED: contam com um design mais moderno e curvo, além de iluminação de alta qualidade nas imagens;

- QLED: são capazes de reproduzir todas as cores na imagem e, diferente de todas as outras, trazem iluminação traseira.

Tamanho da tela (polegadas)

Além de escolher bem a qualidade da imagem, também é necessário garantir que o tamanho da tela é o ideal para sua casa. Telas grandes em locais menores tendem a causar desconforto. Abaixo trouxemos uma lista com a quantidade de polegadas ideal para a distância do sofá. Confira:

- 32 polegadas: mínimo de 1,20 m;

- 40 polegadas: mínimo de 1,50 m;

- 50 polegadas: mínimo de 1,90 m;

- 60 polegadas: mínimo de 2,20 m;

- 70 polegadas: mínimo de 2,50 m;

Melhores marcas de Smart TV na Black Friday

E, claro, para escolher uma boa Smart TV, você deve investir em uma boa marca. Abaixo estão as que mais se destacam por entregar qualidade, resistência e custo-benefício:

- Samsung;

- Philco;

- LG;

- TCL;

- Sony;

- Philips;

- Toshiba;

- AOC.