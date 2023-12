A última semana do ano será de chuvas em Belo Horizonte, que está em alerta para fortes temporais. O aviso, emitido pela Defesa Civil, é válido até às 8h desta quarta-feira (27/12). Em algumas localidades da capital, como a Centro-Sul, a chuva já começou a cair.



As precipitações são acompanhadas por raios e rajadas de vento de até 60 km/h. A previsão é que o volume de chuvas oscile entre 20 e 30 mm. A temperatura mínima na manhã desta terça-feira (27/12) foi de 19°C na capital mineira, e a máxima estimada é de 31°C, com umidade relativa mínima do ar em torno de 60% à tarde.



Mesmo com a previsão de chuva, o mês de dezembro pode fechar com média bem abaixo do esperado, já que ainda não passou de 122,01 mm. A Região do Barreiro ainda é a mais chuvosa, com acumulado de 46,9% da média para o mês, que é de 339,1 milímetros.



Os moradores de Belo Horizonte podem receber alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos e deslizamentos de terra por SMS. Os interessados devem realizar o cadastro, gratuito, enviando uma mensagem de texto com o CEP da residência para o número 40199.



Confira as recomendações da Defesa Civil:



- Redobre a atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.