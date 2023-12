A última semana do ano será de chuvas intensas em Minas Gerais. O cenário deixa em alerta 174 cidades do estado, já que são esperados ventos de até 60 km/h e até granizo, conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), válido até esta quarta-feira (27/12).

As regiões mineiras em alerta são Região Metropolitana de Belo Horizonte, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e Campo das Vertentes. O volume das precipitações pode chegar até 50 e 100 mm/dia.

Apesar da notificação, há “baixo risco de corte de energia elétrica, alagamentos e descargas elétricas”, informou o Inmet. A população também deve ficar atenta com a possibilidade de queda de árvores.

Mortes pelas chuvas em MG

A morte de uma mãe e duas crianças arrastadas dentro de carro por uma inundação em Paracatu, no Noroeste de Minas, no sábado (23/12), fez subir para cinco o número de mortos pelas chuvas 2023/2024 em Minas Gerais.

Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG), 20 decretaram situação de anormalidade pelas chuvas no estado. Até o momento, 65 pessoas estão desabrigadas e 663 desalojadas.

Confira a lista de cidades em alerta para chuvas intensas e granizo em Minas Gerais:



Abre Campo

Acaiaca

Aimorés

Alto Caparaó

Alto Jequitibá

Alto Rio Doce

Alvinópolis

Além Paraíba

Amparo do Serra

Antônio Dias

Antônio Prado de Minas

Aracitaba

Araponga

Argirita

Astolfo Dutra

Barra Longa

Barão de Monte Alto

Bela Vista de Minas

Belmiro Braga

Bicas

Bom Jesus do Galho

Brás Pires

Bugre

Caiana

Cajuri

Canaã

Caparaó

Caputira

Carangola

Caratinga

Cataguases

Chalé

Chiador

Chácara

Cipotânea

Coimbra

Conceição de Ipanema

Coronel Fabriciano

Coronel Pacheco

Córrego Novo

Descoberto

Desterro do Melo

Diogo de Vasconcelos

Dionísio

Divino

Divinésia

Dom Silvério

Dona Eusébia

Dores do Turvo

Durandé

Entre Folhas

Ervália

Espera Feliz

Estrela Dalva

Eugenópolis

Ewbank da Câmara

Faria Lemos

Fervedouro

Goianá

Guaraciaba

Guarani

Guarará

Guidoval

Guiricema

Iapu

Imbé de Minas

Inhapim

Ipaba

Ipanema

Ipatinga

Itamarati de Minas

Jaguaraçu

Jequeri

João Monlevade

Juiz de Fora

Lajinha

Laranjal

Leopoldina

Luisburgo

Manhuaçu

Manhumirim

Mar de Espanha

Mariana

Maripá de Minas

Marliéria

Martins Soares

Matias Barbosa

Matipó

Mercês

Miradouro

Miraí

Muriaé

Mutum

Nova Era

Oliveira Fortes

Oratórios

Orizânia

Paiva

Palma

Patrocínio do Muriaé

Paula Cândido

Pedra Bonita

Pedra Dourada

Pedra do Anta

Pequeri

Piau

Piedade de Caratinga

Piedade de Ponte Nova

Pingo d'Água

Piranga

Pirapetinga

Piraúba

Pocrane

Ponte Nova

Porto Firme

Presidente Bernardes

Raul Soares

Recreio

Reduto

Rio Casca

Rio Doce

Rio Espera

Rio Novo

Rio Piracicaba

Rio Pomba

Rochedo de Minas

Rodeiro

Rosário da Limeira

Santa Bárbara do Leste

Santa Bárbara do Tugúrio

Santa Cruz do Escalvado

Santa Margarida

Santa Maria de Itabira

Santa Rita de Minas

Santana de Cataguases

Santana do Deserto

Santana do Manhuaçu

Santana do Paraíso

Santo Antônio do Aventureiro

Santo Antônio do Grama

Santos Dumont

Sem-Peixe

Senador Cortes

Senador Firmino

Senhora de Oliveira

Sericita

Silveirânia

Simonésia

Simão Pereira

São Domingos das Dores

São Domingos do Prata

São Francisco do Glória

São Geraldo

São José do Goiabal

São José do Mantimento

São João Nepomuceno

São João do Manhuaçu

São Miguel do Anta

São Pedro dos Ferros

São Sebastião da Vargem Alegre

São Sebastião do Anta

Tabuleiro

Taparuba

Teixeiras

Timóteo

Tocantins

Tombos

Ubaporanga

Ubá

Urucânia

Vargem Alegre

Vermelho Novo

Vieiras

Visconde do Rio Branco

Viçosa

Volta Grande