O carro que foi arrastado com uma família em Paracatu, no Noroeste de Minas, no sábado (23/12) provocando a morte da mãe, de 32 anos e dos filhos de 2 anos e de 11 anos elevou para cinco o número de vítimas das chuvas 2023/2024 em Minas Gerais.

Segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG) são 20 os municípios (veja a lista abaixo) que têm decreto de situação de anormalidade pelas chuvas no estado, sendo que 65 pessoas estão desabrigadas e 663 desalojadas.

A mulher e seus dois filhos que morreram estavam com o marido dela dentro de um automóvel Volkswagen Gol trafegando na noite de sábado pela Rua Maria do Carmo Cardoso, no Bairro Santana, quando o Córrego Pobre aumentou repentinamente de nível e inundou a região, arrastando o veículo da família e um outro na margem oposta.

O carro que estava do outro lado ficou ilhado, mas o veículo da família foi sendo arrastado até um barranco. O pai conseguiu escapar, mas a mulher e o filho de 11 anos se afogaram dentro de veículo. O filho de 2 anos acabou sendo levado pelas águas e encontrado 100 metros adiante, na manhã do dia seguinte, entre a vegetação das margens do córrego.

A Cedec-MG considera que o período chuvoso começou em 27 de setembro. A primeira vítima foi o pedreiro o Welerson dos Santos, de 59 anos, que estava dentro de uma edificação em obras com outros três operários, na cidade de Cássia, no Sul de Minas, por volta das 15h do dia 15 de novembro. Por causa da chuva e dos ventos fortes a estrutura de um barracão se soltou e caiu sobre a vítima. A estrutura também atingiu veículos e parte de uma empresa.

A outra pessoa que morreu em decorrência da força das chuvas foi uma mulher de 45 anos da cidade de Pedralva, também no Sul de Minas, no dia 20 de novembro. A casa onde ela morava com a filha de 29 anos e o filho de 9 anos acabou desabando. A mulher acabou morta por soterramento e os filhos ficaram feridos.