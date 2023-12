Belo Horizonte pode ter pancadas de chuva nesta segunda-feira (25/12), a última do ano. A capital - e a Região Metropolitana - amanheceram entre nuvens, que devem se intensificar durante o dia. Com máxima prevista de 30ºC, o feriado de Natal pode ter pancadas de chuva, principalmente, à tarde.

Já no Sul e Sudeste de Minas Gerais, o tempo é aberto. Entretanto, há possibilidade de aumento de nuvens e chuva. As demais regiões seguem a mesma previsão, com exceção do Norte do estado, que está sob atuação de uma massa de ar seco.

Em municípios próximos à divisa com a Bahia, há poucas chances de chover. A máxima prevista é de 39ºC e umidade relativa do ar gira em torno dos 20%.