Um motociclista de 25 anos morreu depois de se envolver em um acidente com um carro no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na noite deste domingo (24/12). O acidente ocorreu na altura do Km 462, no Bairro Suzano, Região Nordeste da capital.

De acordo com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o acidente ocorreu por volta das 23h. "Transeuntes visualizaram uma batida entre a moto e um carro. Depois de atingido, o motociclista foi lançado contra a mureta de separação das pistas", informou a corporação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas constatou a morte do jovem assim que o atendeu. A perícia policial foi acionada. Ainda não se sabe dizer quem seria o condutor do automóvel envolvido na morte.

Acidentes constantes

O local da batida é uma longa reta de mais de 2 quilômetros, mas que conta com estreitamentos e sempre há registros de acidentes por lá.

No dia 3 de novembro, um caminhão carregado com latas de tinta e argamassa foi fechado por um carro nesse mesmo segmento e derramou a sua carga pela pista.

Por causa desse acidente, as duas pistas chegaram a ficar interditadas por 46 horas até que a limpeza pudesse ser feita, o que provocou longos congestionamentos nos dois sentidos.