Quem vai pegar a estrada neste domingo (24/12), véspera de Natal, deve ficar atento aos pontos de interdição nas rodovias que cortam Minas Gerais. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há quatro trechos com interdição parcial.



Veja pontos:

BR-040: Km 745, Santos Dumont. Interdição parcial, sentido Rio de Janeiro.

Motivo: erosão. Trânsito fluindo em uma faixa em cada sentido.

BR-116: Km 280,9, Teófilo Otoni. Interdição da alça de acesso ao túnel, sentido aeroporto.

BR-262: Km 195, João Monlevade. Interdição parcial, sentido Belo Horizonte.

Motivo: erosão na pista. Trânsito fluindo pela pista contrária.

BR-381: Km 310, Antônio Dias. Interdição parcial, sentido Ipatinga.

Motivo: deslizamento. Local sinalizado.

05:32 - Sem ocorrências de destaque. pic.twitter.com/Z2DWXgr7fF — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) December 24, 2023

De acordo com a Via 040, concessionária que administra a BR-040, não há, nesta manhã, pontos de lentidão em todo o trecho da concessão. Já na BR-381, a pista está interditada no Km 823,6, em Careaçu, no Sul de Minas, sentido São Paulo, para remoção de um veículo. Segundo a Arteris, concessionária que administra a rodovia, equipes estão no local.

07:15 - Tráfego normal em todo trecho da concessão. — Via 040 (@via040) December 24, 2023