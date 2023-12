A véspera de Natal dos mineiros deve ser de céu encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva. O estado tem mais de 700 cidades em alerta de perigo de tempestades neste domingo (24/12).

Segundo a Defesa Civil de Minas Gerais, a previsão para o estado é de céu encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas nas regiões Noroeste, Central, Metropolitana e Zona da Mata.

Já no Norte e Vales do Jequitinhonha, Rio Doce e Mucuri, o dia deve ser de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Nas demais regiões, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura mínima prevista é de 17°C e a máxima de 36°C.

Em BH, máxima de 24ºC

Em BH, o domingo deve ser de céu nublado a parcialmente nublado com chuva, de intensidade moderada a forte, acompanhada de raios e rajadas de vento ocasionais, de acordo com a Defesa Civil municipal. A temperatura mínima foi de 18 °C, a máxima estimada é de 24 °C, já a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 70% à tarde.

Veja o acumulado de chuvas nas últimas 20h em BH:

- Barreiro: 16 (4,7%)

- Centro Sul: 48,6 (14,3%)

- Leste: 18,4 (5,4%)

- Nordeste: 19,4 (5,7%)

- Noroeste: 17,2 (5,1%)

- Norte: 12,2 (3,6%)

- Oeste: 26,6 (7,8%)

- Pampulha: 19 (5,6%)

- Venda Nova: 26 (7,7%)

Acumulado de chuvas em dezembro até 6h de hoje:

- Barreiro: 150,1 (44,3%)

- Centro Sul: 89,2 (26,3%)

- Leste: 119,4 (35,2%)

- Nordeste: 133,6 (39,4%)

- Noroeste: 78,2 (23,1%)

- Norte: 117,2 (34,6%)

- Oeste: 107,8 (31,8%)

- Pampulha: 111,6 (32,8%)

- Venda Nova: 141,2 (41,6%)

Média Climatológica de dezembro: 339,1 mm

Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte

Alerta vermelho

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesse sábado (23/12), alerta vermelho que inclui 713 cidades mineiras. O alerta prevê tempestades com chuvas violentas até as 10h deste domingo (24/12).

Belo Horizonte, além de Contagem e Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), estão entre as cidades que correm risco de grande volume de chuva. “Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos”, alerta o Inmet.