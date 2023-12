Festa de fim de ano combina com intenso movimento de compras no hipercentro da capital mineira, e no popular Shopping Oiapoque não é diferente. Sempre de casa cheia, o centro comercial ferve neste período natalino e de Ano-Novo, atraindo ainda mais turistas e moradores da cidade em busca de presentes e promoções. Localizado na Região Central de Belo Horizonte, o famoso “Shopping Oi”, completou 20 anos em 4 de agosto e segue a todo vapor. Construído no ano de 2003, por iniciativa do empresário Mário Valadares, para receber vendedores ambulantes e desafogar as ruas da cidade, o estabelecimento inicialmente agrupava cerca de 200 camelôs. Hoje, reúne mais de 1.500 lojas e cerca de 6 mil lojistas.

O popular centro de compras é conhecido pela diversidade de produtos ofertados. As centenas de stands de vendas se destacam no comércio nas áreas de moda, acessórios, utilidades e eletroeletrônicos. “Aqui no Oiapoque você encontra de tudo: óculos, mala de viagem, copo térmico, smartphone, todos os tipos de eletrônicos, tv box, roupas, brinquedos”, afirma Marco Túlio Gomes, gerente de Marketing do estabelecimento.

Seguindo o conceito de shopping popular e com ampla oferta de produtos a preços abaixo da média do mercado em um mesmo lugar, o sempre descontraído e informal centro de compras assume uma atmosfera festiva no período de festas de fim de ano.Não faltam consumidores ávidos em seus agitados corredores.

A decoração natalina das vitrines das lojas oferece uma experiência de compras imersiva para os clientes em pleno hipercentro da capital mineira. Não faltam ofertas especiais. Além disso, as diversas praças de alimentação e a estrutura de seis andares do estacionamento tornam o espaço ainda mais atrativo para belo-horizontinos e visitantes. E os negócios se multiplicam.

De acordo com Gomes, em média, 40 mil pessoas frequentam o Shopping Oi por dia ao longo do ano. No período entre o Natal e o Ano-Novo, a expectativa é alta. “Até o final do ano, espera-se mais de 1 milhão de pessoas”, aposta o gerente.

E o crescimento já está programado. O diretor comercial, Luiz Arthur Brandão, anunciou que o Oiapoque está em processo de expansão, e em breve, novas lojas serão agregadas ao mix de estabelecimentos.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho