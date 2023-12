Antevéspera do Natal, espera pela chegada do Menino Jesus e festa para deixar a criançada com o coração aos pulos. Com muitos presentes, guloseimas e animação, cerca de 300 meninos e meninas de até 10 anos participam, neste sábado (23), em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, do terceiro Natal Solidário da Paróquia Santa Teresa de Calcutá. Brinquedos novos arrecadados por voluntários dão o tom da alegria.



Realizada na Escola Adelina Mesquita Januzi, no Bairro Campos Elíseos, em Betim, a comemoração natalina tem à frente o padre Alan Pereira, titular da Paróquia Santa Teresa de Calcutá. "Este é um momento de confraternização da comunidade, um despertar para o amor", afirmou o sacerdote.

A chegada do Papai Noel, às 15h30, atraiu a atenção da garotada, que estava no pula-pula, na fila do cachorro-quente, da pipoca e do algodão-doce ou na oficina de pintura. Vestido com a roupa do 'bom velhinho", José Eustáquio Silva, que atua na área de publicidade, distribuiu abraços e presentes.

FAMÍLIAS

"Sempre venho a esta festa, pois traz muita alegria", disse a comerciante Laura Patrícia Silva, ao lado da filha Melissa, de 8. Voluntário na comemoração, Wilian Soares do Nascimento, da área de logística, considera "muito gratificante" colaborar e proporcionar bons momentos à meninada. Ele foi com a mulher, Silvia Graciele Reis, e o filho João Vicente.

ALMOÇO DE NATAL

Na segunda-feira (25), às 12h, dia do Natal, pessoas que vivem nas ruas de Belo Horizonte são convidados para o almoço de Natal no Santuário Arquidiocesano São José. Mais conhecido por Igreja São José, o templo fica na Avenida Afonso Pena, s/n, perto da Praça Sete, no Centro.