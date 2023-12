Em vídeo, motorista registra o momento que as pessoas tentam pegar a carga de cerveja espalhada no acostamento

Um acidente chamou a atenção de quem passava pela BR-381, neste sábado (23/12), entre João Monlevade e São Gonçalo do Rio Abaixo, próximo à localidade conhecida como Porteira Amarela, na Região Central de Minas Gerais.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve tombamento da carreta. Apenas a queda da carga que estava na carroceria do veículo. Porém, isso não impediu que pessoas saqueassem a carga de cerveja. O trânsito chegou a ficar lento no trecho.

Ainda de acordo com a PRF, a carreta já foi retirada do local e está no posto do órgão. A polícia não informou se alguém foi detido por causa do saque.

Em vídeo compartilhado nas redes sociais, motorista e passageiros de um veículo registram o acidente e chegam a levantar a hipótese de sair para pegar algumas cervejas.