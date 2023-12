A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) lançou uma campanha, intitulada "Turma do Quintal", para reforçar a importância da prevenção ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e outras arboviroses, como zika e chikungunya. As ondas de calor e as chuvas intensas colocam a cidade sob vigilância para o controle dessas doenças na capital.

"É necessário que a população reforce os cuidados, além das ações que já são desenvolvidas pelo município", ressalta a prefeitura.

Devido às condições climáticas esperadas para o verão, o Ministério da Saúde alerta que há maior facilidade de proliferação do mosquito Aedes aegypti, vetor das doenças. Por isso, o conteúdo, repassado pela "Turma do Quintal" (Penélope, Beatriz e Hugo), propõe missões que devem ser seguidas por todos para a efetiva eliminação dos possíveis criadouros. As dicas podem ser conferidas neste link.

A PBH afirma que “em 2023, até o momento, foram confirmados 12.198 casos de dengue e outros 5.737 de chikungunya”. Durante todo o ano, os Agentes de Combate a Endemias (ACE) percorrem imóveis reforçando as orientações sobre os riscos do acúmulo de água, já que esses locais podem se tornar criadouros do mosquito. Neste ano, foram realizadas mais de 4,7 milhões de vistorias.

Também é feita a aplicação de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV) para o combate a mosquitos adultos em áreas com casos suspeitos de transmissão local e também após avaliação ambiental pelas equipes da Zoonoses. Em 2023, foram realizadas ações em mais de 45 mil imóveis. Além disso, o monitoramento por drones capta imagens e aplica larvicida diretamente nos locais de risco. A prefeitura informa que, até o momento, foram realizados mais de 100 sobrevoos considerando as nove regionais do município.

Armadilhas também são colocadas em imóveis selecionados pela equipe de Zoonoses. As chamadas ovitrampas são instaladas em pontos estratégicos das nove regionais do município para monitorar a circulação do Aedes aegypti. As estruturas simulam o ambiente ideal para a reprodução e possuem uma substância que atrai as fêmeas. Após sete dias de instalação, são feitos o recolhimento e a contagem de ovos no Laboratório de Entomologia da Prefeitura.

Métodos Complementares

O Ministério da Saúde explica que o aumento do número de casos no verão, que começa em 22 de dezembro e vai até 20 de março, está relacionado aos possíveis efeitos do El Niño.

Por esta razão, o método Wolbachia é outra ação que segue em andamento em Belo Horizonte. Trata-se de uma bactéria que não pode ser transmitida para humanos ou animais. Os mosquitos que carregam esse microrganismo têm a capacidade reduzida na transmissão das arboviroses, diminuindo o risco dessas doenças.

A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, realiza o projeto EducaZoo, que tem como objetivo levar orientações aos alunos de escolas municipais da capital para que eles atuem como multiplicadores das informações.

A abordagem a esses assuntos é realizada de forma divertida e descontraída, com jogos de trilha do saber e memória, dominós, cruzadinhas e caça-palavras.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata