Os motoristas que pretendem deixar Belo Horizonte, nesta sexta-feira (22/12), para passar as festas de fim de ano no interior de Minas Gerais ou em outros estados, devem ter paciência e atenção. As principais rodovias apresentam pontos de lentidão devido ao excesso de veículos.

Segundo a Via 040, concessionária que administra a BR-040, há lentidão no km 615, em Congonhas, próximo ao acesso a Ouro Branco. O fluxo está lento por três quilômetros, nos dois sentidos por causa do excesso de veículos. Já no Km 525, em Contagem, na Grande BH, no acesso à Avenida das Américas, o fluxo também está lento por dois quilômetros no sentido Distrito Federal.

Na BR-381, de acordo com a concessionária que administra a rodovia, há pontos de lentidão em dois trechos. No sentido BH, do km 522 ao 51, em Igarapé, por grande fluxo de veículos. Do km 62 ao 57, em Mairiporã, também por excesso de automóveis.